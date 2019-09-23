Герои британской synthpop-сцены Mesh возвращаются в Москву

Порывистая электроника, волны меланхолии, ощущение скрытой надежды на лучшее и мелодии, которые дарят ощущения полета, — танцевальная музыка как способ размышления о месте обычного человека в несовершенном мире. Концерты Mesh — это идеальный баланс между выверенным электронным звуком и экспрессивной роковой подачей. Интонации вокалиста Марка Хокинса проникают глубоко в сердце каждого слушателя, а неукротимый ритм и синтетические басы не дают устоять на месте никому из пришедших вне зависимости от размеров концертной площадки!

Дебютный альбом Mesh вышел в 1996 году. С тех пор эта талантливая группа из Бристоля заработала себе репутацию одного из ведущих коллективов на современной synthpop-сцене наряду с ее европейскими представителями в лице Camouflage и De/Vision. Вышедший в 2000 году совместный трек «Waves» попал в сотню лучших в немецких чартах. На концертах Mesh искал вдохновения поп-исполнитель Робби Уильямс. Все эти годы группа движется собственным путем, приносит в музыку новые и новые элементы, но по-прежнему сохраняет свои главные всегда узнаваемые черты. Стремительные композиции на стыке электроники и рока с ярким вокалом, отчетливыми мгновенно запоминающимися мелодиями и легкой горчинкой меланхолии с одинаковым успехом находят отклик как в сердцах поклонников одушевленной синтезаторной музыки в духе Depeche Mode или Hurts, так и у любителей клубного электронного саунда.



Последний на данный момент альбом группы «Looking Skyword» вышел три годы назад. 3 ноября Mesh возвращаются в Москву со специальной программой best of!

Специальные гости концерта! Blume — группа из Милана, в музыкальных приоритетах которой значатся жанры synthpop, new-wave и EBM. Группа появилась на свет в 2009 году и уже год спустя выпустила свой первый альбом на культовом американском synthpop-лейбле «A Different Drum». Прошлогодний релиз «Ashes» стал третьим в дискографии группы. Blume курсируют от легких воздушных композиций к чуть более жестким индустриальными звуками, создают невесомые синтезаторные наслоения, которые подкреплены упругими ритмическими конструкциями и украшены мечтательным вокалом.