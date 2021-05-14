Рок-музыканты требуют прекратить отмену концертов по политическим причинам

Российские музыканты требуют от властей прекратить отмену концертов по политическим причинам. По их мнению давление на музыкантов стало обычной практикой — концерты отменяются под разными предлогами, но реальная причина — несогласие артистов с политической ситуацией в стране и их активная гражданская позиция, говорится в петиции. Она размещена на сайте Change.org от имени «Новой газеты» и адресована Администрации Президента РФ. Среди подписавших петицию лидеры групп Тараканы! и Несчастный случай Дмитрий Спирин и Алексей Кортнев, Noize MC, Вася Обломов, группы Порнофильмы, Ногу Свело и другие.

Музыканты сравнили нынешнюю ситуацию с тем, что происходило с некоторыми авторами в Советском Союзе, когда независимая музыка была вне закона.

«Нас запугивают силовики, наши концерты превращают в полицейские рейды, чиновники на местах звонят в клубы и настоятельно рекомендуют с нами не связываться», рассказывают российские рок-музыканты в обращении к Кремлю и подчеркивают, что хотят жить в цивилизованном обществе со свободой слова и самовыражения.