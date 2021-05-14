Рок-музыканты требуют прекратить отмену концертов по политическим причинам

Рок-музыканты требуют прекратить отмену концертов по политическим причинам

 

14 мая 2021 года

Российские музыканты требуют от властей прекратить отмену концертов по политическим причинам. По их мнению давление на музыкантов стало обычной практикой — концерты отменяются под разными предлогами, но реальная причина — несогласие артистов с политической ситуацией в стране и их активная гражданская позиция, говорится в петиции. Она размещена на сайте Change.org от имени «Новой газеты» и адресована Администрации Президента РФ. Среди подписавших петицию лидеры групп Тараканы! и Несчастный случай Дмитрий Спирин и Алексей Кортнев, Noize MC, Вася Обломов, группы Порнофильмы, Ногу Свело и другие.

Музыканты сравнили нынешнюю ситуацию с тем, что происходило с некоторыми авторами в Советском Союзе, когда независимая музыка была вне закона.

«Нас запугивают силовики, наши концерты превращают в полицейские рейды, чиновники на местах звонят в клубы и настоятельно рекомендуют с нами не связываться», рассказывают российские рок-музыканты в обращении к Кремлю и подчеркивают, что хотят жить в цивилизованном обществе со свободой слова и самовыражения.

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