Шотландцы Travis вернулись с новым альбомом «10 Songs»

Шотландцы Travis вернулись с новым альбомом — он получил незатейливое название «10 Songs» по количеству треков. Релиз состоялся 9 октября на лейбе BMG. Это девятый альбом в дискографии группы. Шесть композиций с готовящейся пластинки ранее выходили в качестве синглов. Альбом выпускается на нескольких платформах, включая компакт-диски, винил и deluxe версии — с 2CD и 2LP красного и синего цветов.

Предыдущая пластинка группы «Everything at Once» вышла 4 года назад, в 2016 году.

В своих первых впечатлениях после прослушивании новой работы Travis большинство сходятся во мнении, что после мощного, но разрозненного в своей стилистике прошлого альбома, новые «10 песен» звучат как долгожданное возвращение группы к их раннему стилю и, похоже, пластинка станет одним из самых ярких творений в дискографии коллектива.

«Это один из самых сильных альбомов, который мы сделали», заявил фронтмен группы Фрэн Хили (Fran Healy) в интервью, опубликованном за день до релиза журналом Clash.

Более того, работая в студии, параллельно Френ развивал свою страсть к кинопроизводству, стараясь создать серию увлекательных видеороликов к синглам альбома. Первым появилось видео на «A Ghost», рисунки для которого сделал собственноручно сам Френ:

«Я просто склонил голову и делал это по 17 часов в день в течение 30 дней».

В записи сингла «The Only Thing» поучаствовала американская певица, гитаристка и актриса Сюзанна Хоффс (Susanna Lee Hoffs), известная меломанам как участница группы Bangles.

Travis — одна из наиболее заметных британских групп рубежа девяностых-нулевых, одни из первопроходцев жанра пост-брит-поп.

Надеясь на отступление пандемии, группа наметила даты предстоящего тура с презентацией «10 Songs»:

30 апреля 2021 г. — BOURNEMOUTH O2 Academy Bournemouth,

01 мая 2021 г. — Форум BATH Bath,

2 мая 2021 г. — Симфонический зал Бирмингема,

4 мая 2021 г. — МАНЧЕСТЕР, Альберт-холл,

5 мая 2021 г. — Королевский концертный зал Глазго,

7 мая 2021 г. — LEEDS O2 Academy Leeds,

8 мая 2021 г. — НЬЮКАСТЛ НАД Ратушей TYNE O2,

9 мая 2021 г. — STOKE Victoria Hall,

11 мая 2021 г. — LONDON Roundhouse,

12 мая 2021 г. — CAMBRIDGE Corn Exchange,

13 августа 2021 г. — EDINBURGH Princes Street Gardens