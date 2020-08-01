Умер английский режиссер, создатель фильма «The Wall» Pink Floyd Алан Паркер

Умер английский режиссер, создатель фильма «The Wall» Pink Floyd Алан Паркер

 

01 августа 2020 года

Выдающегося режиссера Алана Паркера не стало 31 июля, он скончался в возрасте 76 лет в Великобритании. Несколько лет он боролся с тяжелым заболеванием. У Паркера осталась вдова, пятеро детей и семь внуков.

Алан Паркер по праву признан одной из важнейших фигур кинематографа второй половины ХХ века.

Среди творений мастера фильмы «Полуночный экспресс», «Птаха», «Миссисипи в огне», «Группа Коммитментс», «Эвита» по мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера и фильм-видеоклип «The Wall» по одноименному альбому группы Pink Floyd.

За свою карьеру Паркер получил семь наград Британской киноакадемии и дважды был номинирован на премию «Оскар» как лучший режиссер.

Фильмографию Паркера завершает «Жизнь Дэвида Гейла» 2003 года с Кевином Спейси и Кейт Уинслет.

Последние годы жизни Алан Паркер посвятил другим своим творческим увлечениям — шелкографии и живописи.

На фото Alan Parker в 1973 году. Фото Hulton-Deutsch Collection/Corbis/Getty Images

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