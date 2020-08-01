Умер английский режиссер, создатель фильма «The Wall» Pink Floyd Алан Паркер

Выдающегося режиссера Алана Паркера не стало 31 июля, он скончался в возрасте 76 лет в Великобритании. Несколько лет он боролся с тяжелым заболеванием. У Паркера осталась вдова, пятеро детей и семь внуков.

Алан Паркер по праву признан одной из важнейших фигур кинематографа второй половины ХХ века.

Среди творений мастера фильмы «Полуночный экспресс», «Птаха», «Миссисипи в огне», «Группа „Коммитментс“», «Эвита» по мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера и фильм-видеоклип «The Wall» по одноименному альбому группы Pink Floyd.

За свою карьеру Паркер получил семь наград Британской киноакадемии и дважды был номинирован на премию «Оскар» как лучший режиссер.

Фильмографию Паркера завершает «Жизнь Дэвида Гейла» 2003 года с Кевином Спейси и Кейт Уинслет.

Последние годы жизни Алан Паркер посвятил другим своим творческим увлечениям — шелкографии и живописи.

На фото Alan Parker в 1973 году. Фото Hulton-Deutsch Collection/Corbis/Getty Images