Умер лидер Старого приятеля Александр Зарецкий

Лидер Старого приятеля Александр Зарецкий умер в больнице 29 марта 2021 года, причиной смерти стал инфаркт после инфицирования коронавирусом.

23 марта музыканту исполнилось 53 года, а на 25 марта был назначен большой концерт в Москве, посвященный 25-летию группы, который из-за болезни Александра переносили на июнь.

В арсенале группы семь студийных альбомов. Самый известный — дебютный «Не плачь!» 1996 года с теми самыми, любимым всеми нами песнями Зарецкого «Новый день календаря» и «Московская любовь». Зарецкий также записывал сольные песни, например, в 2016 году был представлен альбом «Круглый бильярдный стол».

У Александра осталась жена Ксения и 9-летний сын Марк.

«Все знают, что Зарецкий был битломан, каких еще поискать — он рассказывал нам ТАКИЕ детали и мелочи из битловской истории, про которые я вообще не был в курсе. Немало мы с ним копий сломали в жарких битломанских спорах — кто, куда, откуда, зачем и почему — и каждый раз от Саши я узнавал много нового и интересного»

— рассказал в своих воспоминаниях об Александре Олег Мартишин из группы Father McKenzie. «Самое главное, что всё это звучит уместно и со вкусом — музыканты сочиняют и играют по-западному не потому что „так надо“, или так „модно“, а потому что они так хотят и, самое главное, умеют», писал он же в отзыве на альбом группы Старый приятель «Паринама».

R.I.P

Номер карты для помощи семье Александра: 4276 3801 3545 7864 Ксения Михайловна Зарецкая.



