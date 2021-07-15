Умер музыкант и актер Петр Мамонов

Новость о смерти Петра Мамонова, талантливого самобытного музыканта и актера пришла от его супруги Ольги. Ему было всего лишь 70 лет. Причиной стал коронавирус, в конце июня Петра госпитализировали в Коммунарку, где со 2 июля он находился на аппарате ИВЛ. Петр был введен в состояние искусственной комы, из которой вывести артиста так и не удалось.

Петр Мамонов — основатель и лидер группы «Звуки Му», созданной в начале 1980-х. Переходным между двумя составами «Звуков Му» был проект с родным братом по матери Алексеем Бортничуком, получивший имя «Мамонов и Алексей».

Мы помним его роли в театре и кино, где Мамонов, в числе прочего, снялся в фильмах Павла Лунгина «Такси-блюз», «Остров» и «Царь». Одна из его первых ролей была в фильме «Игла» с Виктором Цоем. Множество разных премий в области независимого кино получил фильм режиссера Сергея Лобана «Пыль». Сольные спектакли Мамонова — отдельный вид искусства. Аншлаги собирали его «Есть ли жизнь на Марсе», «Шоколадный Пушкин» и многие другие.

В апреле 2021 Ксения Собчак сделала программу-интервью, где Петр Мамонов рассказал о своем 70-летии, а также «мечте встретить старость в богатстве, TikToke и бесах».