Рок-календарь на 29 июня


29 июня 1978 года

Родилась Николь Шерзингер вокалистка группы The Pussycat Dolls

29 июня 1973 года

Ян Гиллан покидает Deep Purple

29 июня 1968 года

Pink Floyd выпустили свой второй альбом «A Saucerful of Secrets»

29 июня 1966 года

За хранение марихуаны Кейт Ричардс (гитарист Rolling Stones) получил три месяца тюрьмы

29 июня 1963 года

На концерте Beatles в Токио произошел прорыв фанатов на поле стадиона, возникла давка, 500 полицейских с трудом утихомирили разбушевавшихся

29 июня 1948 года

Родился Ян Пейс, барабанщик Deep Purple

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