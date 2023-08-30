5 групп Казахстана, привносящих традиционный казахский стиль в современную рок-музыку

5 групп Казахстана, привносящих традиционный казахский стиль в современную рок-музыку

Роман Сысоев  

30 августа 2023 года

За последние несколько месяцев, по известным причинам, Казахстан стал привлекать россиян, и туда уехали по разным данным от 400 до 830 тысяч человек. Кто-то и сегодня рассматривает эту страну для переезда. Наш портал читают ценители музыки, потому мы решили вас познакомить с современной музыкой Казахстана, чтобы вы были в курсе музыкальной жизни этой страны накануне поездки. По большей части это этно-рок коллективы. В основе публикации — статья «5 Bands Bringing Traditional Kazakh Style to Modern Rock», представленная на ресурсе Popkult.org в марте 2023 года.

Кроме того, послушать современных казахских исполнителей можно на портале https://lmusic.kz, где представлено большое количество студийных записей, которые можно не только слушать в онлайн в высоком качестве, но и скачать с любого устройства.

Итак, вот пять казахских групп, которые работают над тем, чтобы привнести традиционные казахские инструменты и самобытные музыкальные стили в современную музыку.

Roksonaki

Казахский фолк-рок

Роксонаки — казахская группа, образованная в 2006 году. Ее название означает «молния» и выбрано для обозначения энергичного и зажигательного музыкального стиля группы. Они известны своим уникальным сочетанием традиционной казахской музыки с различными другими жанрами, включая рок, регги и хип-хоп. В результате получается то, что понравится любому поклоннику позднесоветского и раннего постсоветского рока, такого как Би-2 или ДДТ, время от времени звучащего немного в духе Pink-Floyd с органичным смешением традиционных национальных элементов с современными.

Роксонаки завоевала популярность в Казахстане, а также выступала в других странах, включая Россию, Германию и Китай. Группа выпустила несколько альбомов, в которых сочетаются традиционные казахские песни и оригинальные композиции. В 1991 году фирма грамзаписи Мелодия выпускала их винил.

Музыкальный стиль группы сформировался благодаря общей страсти участников к созданию нового звучания, которое отражало бы богатое культурное наследие Казахстана, и в то же время включало бы современные музыкальные элементы. Они стремятся создавать музыку, которая одновременно содержательна и приятна для прослушивания, в то же время, тексты часто затрагивают социальные и политические проблемы в Казахстане.

Ulytau

Инструментальный фолк-метал, этно-рок

«Улытау» — казахстанская инструментальная рок-группа, образованная в 2001 году в Алматы. Название группы происходит от казахских слов «&#1201;лы» и «тау», которые вместе означают «великая гора», есть горный массив с таким названием.

На музыку группы влияет казахская народная музыка, а также классический рок. Они сочетают традиционные казахские инструменты, такие как домбра (казахский двухструнный щипковый инструмент) и кобыз (смычковый струнный инструмент) с электрогитарами, клавишными и барабанами.

Энергичный power-ballad рок наверняка понравится любому, кто любит инструментальный металл.

Улытау выступала во многих странах мира, включая Россию, Китай, Южную Корею, Японию, США и Канаду. В 2006 году они выступили на зимних Олимпийских играх в Турине в Италии, а в 2010 году на Всемирной выставке в Шанхае в Китае. Они также выиграли премию DJOOKY Music Awards в Лос-Анджелесе в 2021 году в категории рок/метал. А вот в 2011 году их можно было увидеть и услышать в туре с группой Manowar, который включал в себя и Москву.

Turan ensemble

100% современный фолк

Возможно, самая традиционная из всех перечисленных здесь групп, их также называют этно-фолк-оркестром, Туран создает всю свою музыку на 100% традиционных инструментах и &#8203;&#8203;даже использует горловое пение — технически сложный стиль вокала с необычной артикуляцией в глотке или гортани, традиционный для Евразии.

Туран был основан в 1996 (по другим данным, в 2008) году в Алматы несколькими студентами Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Музыканты с классическим образованием играют на широком спектре традиционных инструментов, таких как домбра, жетиген, кобыз, сыбызгы, шертер (древнеказахский и древнетюркский струнный щипковый инструмент) и шанкобыз.

Название группы происходит от исторического региона Туран, который когда-то включал в себя части Ирана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Афганистана. Туранцы были группой древних кочевых народов, которые воевали и торговали с народами Ирана и Индии, а также с персами, греками, скифами, сарматами, гуннами, тюрками и монголами. Важная часть древнего Шелкового пути, Туран стал местом действия многих эпических историй и мифов в персидской и тюркской литературе и является важной частью истории Центральной Азии.

Turan выступал в нескольких странах за пределами Казахстана, они участвовали во многих международных музыкальных фестивалях, в том числе в Азиатском фестивале живой музыки 2010 года в Южной Корее и Азиатском фестивале песни 2011 года в Китае.

Aldaspan

Изобретатели электрической домбры

Алдаспан — казахская группа, в арсенале которой электрическая домбра, которую основатель группы изобрел и построил сам. Выступления группы известны своей энергетикой и уникальным звучанием, представляющим собой сплав традиционной казахской музыки и хард-рока с элементами металла и панка.

Группа была основана Нуржаном Тойши, который начал мечтать о создании электродомбры еще в школьные годы в 1980-х. Однако только в 2009 году Нуржан, теперь имея возможность приобретать необходимые электронные детали в Москве, начал работу над инструментом с помощью Мурата Кубекова, сотрудника Казахской государственной консерватории.

Вместе они создали три электрических домбры, но только один инструмент оказался успешным. Этот опыт дал Нуржану силы реализовать свое видение, и вскоре он связался с московской мастерской, чтобы изготовить еще три электрические домбры.

Тексты группы часто вращаются вокруг древнетюркских боевых эпосов с акцентом на военное мастерство и героические подвиги. Название группы «Алдаспан» в переводе с казахского языка означает «тяжелая сабля» — оружие, которое использовалось против противников даже в тяжелых доспехах. Нуржан, который является фронтменом и вокалистом группы, уделяет особое внимание империи Чингисхана и его потомков. Многие казахи считают себя потомками некогда великой империи.

Группа была выбрана для выступления на выставке Expo 2017 в Астане в Казахстане, мероприятии, призванном продемонстрировать светлое будущее и богатую историю Казахстана.

HasSaK

Зрелищность и страсть

ХаССаК — этно-фолк-ансамбль, организованный в 2010 году, когда заслуженная артистка Республики Казахстан Майра Ильясова собрала звездный коллектив из лауреатов международных и республиканских конкурсов, студентов и выпускников Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Некоторые участники могут играть на 30 музыкальных инструментах.

Название группы происходит от старой версии слова «казах», а дополнительная заглавная буква подчеркивает, что это слово когда-то означало «те, кто странствует», имея в виду тот факт, что казахи традиционно были кочевым народом.

HasSaK ставит перед собой задачу возродить элементы «забытой» казахской традиционной музыки и музыканты сосредоточены на том, чтобы представить эту музыку миру, и особенно казахской молодежи. Они говорят о том, что их песни служат высшей цели чести и самоуважения, а их концерты часто представляют собой грандиозные мероприятия с огнями, богатыми этническими костюмами, приглашенными звездами и даже оркестром традиционных инструментов.

В то же время они обновили свою музыку, сделав ее более современной и привлекательной для молодежи. Большая часть их получила известность благодаря красивым видеороликам, которые можно увидеть на YouTube-канале ансамбля.

HasSaK выступали в Китае, России и европейских странах и приобрели особую аудиторию в тюркоязычных странах, с которыми у них общее музыкальное наследие. Например, их показывали в турецких телешоу и фильмах, действие которых происходит в древних тюркских цивилизациях.

Если вы желаете рассказать о казахских рок-группах или заметили неточности в публикации, напишите нам в личные сообщения в соцсетях портала DayMusic на VK и в Фейсбуке.

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