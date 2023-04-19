Аккорды и текст песни группы Кино «Звезда по имени Солнце»

Am, C, Dm, G — эти незамысловатые аккорды песни Звезда по имени Солнце на гитаре известны любому настоящему фанату творчества Виктора Цоя. Написанная в 1989 году легендарным музыкантом и поэтом эта песня стала настоящим хитом в истории советского рока.

О чём эта песня

Текст песни описывает человека, который ищет свое место в жизни и пытается найти ответы на вечные вопросы. Цой поет о том, что мы все живем на планете, которая крутится вокруг звезды по имени Солнце, и каждый из нас имеет свое место в этом мире. «Звезда...» также говорит о том, что мы должны жить своими мечтами и стремлениями, а не следовать за другими людьми.

Несмотря на внешнюю простоту, музыка песни «Звезда по имени Солнце» очень ритмичная, эмоциональная и захватывающая. Это типичный пример советского рока, который сочетает в себе глубокомысленные тексты с мощным гитарным сопровождением. Благодаря вечно актуальному тексту и завораживающей музыке эта песня стала гимном для многих поколений людей, которые искали свою идентичность и свободу в переломные периоды истории России.

Виктор Цой умер в 1990 году до сих пор жив в сердцах ценителей его творчества, и его музыка продолжает жить и оставаться злободневной и в наше время. Песня «Звезда по имени Солнце» остается одной из самых популярных и любимых не только в России, но и во всем мире. Ее понятный любому человеку текст и простая (как всё гениальное) музыка продолжают вдохновлять и мотивировать людей к саморазвитию и самореализации, а также напоминают нам о нашем месте в этом огромном мире и о том, что мы все являемся частями общей звездной системы.

Особенности исполнения

Чтобы выучить аппликатуру простейших аккордов для гитары, схему боя и слова композиции «Звезда по имени Солнце», даже начинающему певцу потребуется не более часа времени. Однако, как и произведения Владимира Высоцкого, лишь единицы смогут исполнить эту песню «от души», не разочаровав слушателей жалкой пародией на творчество автора. Кстати, чтобы приблизиться к оригиналу, нужен не только сильный низкий голос, но и крепкие пальцы. Аппликатура, которую использовал Виктор Цой, выглядит как: 577555, х35553, х57765, 355433, и такой вариант с баррэ намного труднее, чем версия для начинающих. На многих музыкальных сайтах также часто упускают аппликатуру для вступления и проигрышей, которая сравнительно простая — х57565, х57555, х57565, х57565.