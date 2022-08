YouTube-канал Oasis представил видео на «Don’t Go Away» в высоком качестве

В этом году исполняется 25 лет с момента выхода культового третьего альбома Oasis «Be Here Now»!

Official HD Video в качестве 1080p на песню Oasis «Don’t Go Away» появилось на канале группы в YouTube. Ранее клип можно было видеть в качестве 240p, оно было загружено в 2008 году.

Напомним, эта песня вышла ровно четверть века назад — на альбоме ’Be Here Now’ в августе 1997 года.

Также недавно на канале группы появилось видео в высоком разрешении на «All Around The World» из того же альбома.