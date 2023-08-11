5 музыкальных инструментов, на которых проще всего начать играть в любом возрасте

Взять в руки инструмент в первый раз и начать играть — это всегда очень увлекательно, а приобретенные вами музыкальные навыки доставят вам и близким много приятных воспоминаний. Игра на любом музыкальном инструменте — это не только веселое занятие, которым вы можете наслаждаться, но и возможность познакомиться с другими людьми и вместе создавать музыку.

Но чтобы все это произошло, вам нужно найти лучший инструмент для изучения именно вами. Освежите в памяти варианты, просмотрите каталог на сайте https://skifmusic.ru. Несмотря на то, что существует множество простых инструментов, из которых вы можете выбирать, существуют и другие факторы, влияющие на принятие решение, на чем играть.

Мы рассмотрим ключевые факторы, которые следует учитывать при выборе инструментов для изучения, пройдемся по списку самых простых из них для изучения, и рассмотрим несколько полезных советов по освоению выбранного вами инструмента.

Выбор инструмента для изучения

Необходимо рассмотреть ключевые факторы, которые могут повлиять на то, какой инструмент является самым простым в освоении .

Ваши цели . Подумайте, какую музыку вы хотели бы играть. Пусть выбранный вами инструмент поможет вам играть именно в этом стиле. Если вы хотите петь вместе со своим инструментом, лучшими будут клавишные или акустическая гитара. Хотите создать рок-группу? Пожалуйста — бас-гитара или барабаны. Однако современные музыканты научились применять практически любой инструмент к разным жанрам, поэтому не расстраивайтесь, если инструмент, на котором вы действительно хотите играть, не ассоциируется с вашим музыкальным вкусом.

. Подумайте, какую музыку вы хотели бы играть. Пусть выбранный вами инструмент поможет вам играть именно в этом стиле. Если вы хотите петь вместе со своим инструментом, лучшими будут клавишные или акустическая гитара. Хотите создать рок-группу? Пожалуйста — бас-гитара или барабаны. Однако современные музыканты научились применять практически любой инструмент к разным жанрам, поэтому не расстраивайтесь, если инструмент, на котором вы действительно хотите играть, не ассоциируется с вашим музыкальным вкусом. Способности . Если вы можете, было бы неплохо попробовать несколько инструментов, чтобы увидеть, что будет для вас более естественным. Загляните в местный музыкальный магазин и попросите попробовать подержать некоторые инструменты в магазине. Вы также можете попросить знакомых дать вам попробовать инструмент, которым они могут владеть. Размер пальцев, размер руки, координация и множество других факторов могут повлиять на то, что вам больше подойдет. И если вам будет легче научиться играть на определенном инструменте, это поможет вам сохранить мотивацию, когда уроки неизбежно станут более сложными.

. Если вы можете, было бы неплохо попробовать несколько инструментов, чтобы увидеть, что будет для вас более естественным. Загляните в местный музыкальный магазин и попросите попробовать подержать некоторые инструменты в магазине. Вы также можете попросить знакомых дать вам попробовать инструмент, которым они могут владеть. Размер пальцев, размер руки, координация и множество других факторов могут повлиять на то, что вам больше подойдет. И если вам будет легче научиться играть на определенном инструменте, это поможет вам сохранить мотивацию, когда уроки неизбежно станут более сложными. Стоимость . Имейте в виду, что некоторые инструменты имеют более низкую цену, чем другие, например, акустическая гитара или клавишные. А вот рояль, туба или контрабас, конечно, стоят дороже.

. Имейте в виду, что некоторые инструменты имеют более низкую цену, чем другие, например, акустическая гитара или клавишные. А вот рояль, туба или контрабас, конечно, стоят дороже. Желание. Если вы заинтересованы в любимом инструменте и инвестируете в него, это означает, что вы будете играть на нем чаще, и следовательно — все лучше и лучше!

5 простых инструментов для изучения

Некоторые инструменты действительно освоить проще, чем другие. Например, чтобы научиться играть на скрипке, нужно много лет практики, в то время как вы можете взять в руки гитару и сносно играть песни уже через несколько недель.

Если вы ищете простой в освоении инструмент, вам подойдет любой из этих вариантов:

1. Гармоника

Одним из самых простых инструментов, который вы можете взять в руки, притом востребованный в различных стилях, это губная гармошка. Самое замечательное в том, что независимо от того, какую ноту вы играете, она будет в тональности, а это значит, что даже абсолютные новички могут хорошо звучать. Кроме того, вы можете легко носить ее в кармане, что позволит практиковаться буквально на ходу в свободное время.

2. Гитара

Есть причина, по которой так много людей берут в руки гитару, обычно акустическую. Причиной этого является разнообразие стилей, в которых можно играть на ней, а также доступность и относительная простота обучения. Достижение высочайшего уровня мастерства может занять десятилетия, но научиться играть свои любимые песни весьма доступно.

3. Укулеле

Ни один список лучших музыкальных инструментов для начинающих не будет полным без укулеле. За последние несколько лет ее популярность значительно возросла, потому что научиться играть на ней даже проще, чем на гитаре. Уменьшенное количество струн потребует меньше времени на привыкание к аппликатурам, кроме того, укулеле обладает уникальным звуком, который может сделать любую песню великолепной. Дополнительное преимущество в очень доступной цене.

4. Клавишные

Клавишные — синтезаторы или цифровые пианино — отличный способ научиться читать ноты и начать играть любимые песни. Есть много синтезаторов по низкой цене. Клавишные также занимают меньше места в вашем доме, чем акустическое пианино. На этом инструменте вы можете регулировать громкость, использовать специальные звуковые эффекты и сочинять собственную музыку в кратчайшие сроки.

5. Барабаны

Ударная установка, которую вы можете увидеть в рок-группе, может быть слишком сложной для начала, но как простой вариант для изучения можно порекомендовать перкуссионные инструменты. Бонги, конги или малые барабаны — отличные варианты для обучения тому, как сохранять ровный ритм и создавать ритмические рисунки. Это может быть сложновато освоить, но при этом вам понадобится меньше музыкальной теории, чтобы начать играть с другими. Барабаны также отлично подходят для экспериментов с ритмом и музыкальным стилем.

Советы по овладению музыкальным инструментом

Независимо от того, какой инструмент вы в конечном итоге выберете, одно остается неизменным: практика игры на интересных вам лично и простых в использовании инструментах поможет вам добиться быстрого прогресса в их освоении. Понимание того, как постоянно совершенствоваться и оставаться в тонусе на протяжении всего обучения, так же важно, как и инструмент, который вы выбираете.

Примите во внимание эти советы:

Выберите лучший инструмент для вас. Как упоминалось ранее, правильный выбор является неотъемлемой частью того, чтобы не бросить его и получать удовольствие даже от рутинных повторяющихся элементов учебного процесса.

Разработайте график игровой практики. Несмотря на то, что есть много простых инструментов для изучения, вы не освоите их за одну ночь. Единственный способ развиваться — это практиковаться хотя бы понемногу каждый день, поэтому постарайтесь выделить время для практики в своем расписании и придерживайтесь его.

Ищите обучающие материалы, берите онлайн и оффлайн уроки. Музыка — сложный предмет, который включает в себя теорию музыки, исполнение, технику и многие другие аспекты. Чтобы разобраться во всем этом и отслеживать свои успехи, хорошей идеей будет получить музыкальное образование, которое поможет вам не сбиться с пути. Существует множество бесплатных учебных материалов и приложений для начинающих музыкантов.

Если вы найдете правильный источник для обучения, вы сможете освоить практически любой инструмент, так как профессиональное руководство поможет вам преодолеть трудности и двигаться вперед.

Дайте нам знать в комментариях, какой инструмент вы думаете выбрать, и как идут дела. Удачной практики!