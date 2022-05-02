Рок-календарь на 3 февраля
03 февраля 1959 года
В авиакатастрофе погиб Бадди Холли (Buddy Holly)
03 февраля 1959 года
Родился Лол Толхерст (Laurence Andrew «Lol» Tolhurst) — барабанщик The Cure, Levinhurst, Presence и др.
03 февраля 1956 года
Родился Ли Ранальдо (Lee Ranaldo) — гитарист, композитор, вокалист Sonic Youth
03 февраля 1949 года
Родился Артур Кейн (Arthur «Killer» Kane) — басист The New York Dolls
03 февраля 1947 года
Родился Дейв Дэвис (Dave Davies) — вокалист и гитарист Kinks
03 февраля 1943 года
Родился Эрик Хейдок (Eric Haydock) — басист The Hollies