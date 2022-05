Рок-календарь на 3 февраля

03 февраля 1959 года В авиакатастрофе погиб Бадди Холли (Buddy Holly) 03 февраля 1959 года Родился Лол Толхерст (Laurence Andrew «Lol» Tolhurst) — барабанщик The Cure, Levinhurst, Presence и др. 03 февраля 1956 года Родился Ли Ранальдо (Lee Ranaldo) — гитарист, композитор, вокалист Sonic Youth 03 февраля 1949 года Родился Артур Кейн (Arthur «Killer» Kane) — басист The New York Dolls 03 февраля 1947 года Родился Дейв Дэвис (Dave Davies) — вокалист и гитарист Kinks 03 февраля 1943 года Родился Эрик Хейдок (Eric Haydock) — басист The Hollies