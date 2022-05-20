Рок-календарь на 3 июня
03 июня 1993 года
U2 подписали 10-летний контракт с «Island Records»
03 июня 1976 года
Хит группы Queen — «Bohemian Rapsody» становится «золотым»
03 июня 1972 года
Pink Floyd выпустили альбом «Obscured by Clouds»
03 июня 1967 года
The Doors выпустили сингл «Light My Fire»
Через два месяца ее расслушали и песня вышла на первое место американского чарта.
03 июня 1964 года
Beatles отправились в мировое турне без Ринго Старра
Тот впал в кому от тонзилита и фарингита.
Он присоединился к группе 12 июня в Австралии.