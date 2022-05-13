Рок-календарь на 7 февраля

07 февраля 1974 года Родился Дэнни Гоффи (Danny Goffey) — барабанщик Supergrass 07 февраля 1964 года Первые гастроли Beatles в США 07 февраля 1962 года Родился Дэвид Брайан (David Bryan) — бывший клавишник Bon Jovi 07 февраля 1961 года Родился Алексей Могилевский — аранжировщик, композитор, саксофонист Наутилус-Помпилиус 07 февраля 1959 года Родился Брайан Трэверс (Brian Travers) — саксофонист UB40 07 февраля 1949 года Родился Алан Ланкастер (Alan Lancaster) — вокалист и басист Status Quo