Рок-календарь на 7 февраля


07 февраля 1974 года

Родился Дэнни Гоффи (Danny Goffey) — барабанщик Supergrass

07 февраля 1964 года

Первые гастроли Beatles в США

07 февраля 1962 года

Родился Дэвид Брайан (David Bryan) — бывший клавишник Bon Jovi

07 февраля 1961 года

Родился Алексей Могилевский — аранжировщик, композитор, саксофонист Наутилус-Помпилиус

07 февраля 1959 года

Родился Брайан Трэверс (Brian Travers) — саксофонист UB40

07 февраля 1949 года

Родился Алан Ланкастер (Alan Lancaster) — вокалист и басист Status Quo

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