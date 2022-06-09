Рок-календарь на 9 июня


09 июня 1977 года

Вышла в эфир первая передача Севы Новгородцева Рок-Посевы на ВВC

09 июня 1972 года

Брюс Спрингстин (Bruce Springsteen) подписал свой первый контракт на выпуск альбомов с лейблом «Columbia»

09 июня 1970 года

Боб Дилан (Bob Dylan) удостоился почетной степени доктора музыки Принстонского университета

09 июня 1969 года

Брайан Джонс (Brian Jones) изгнан из Rolling Stones по причине жуткой страсти к «траве и порошку»

09 июня 1951 года

Родился Пит Джилл (Pete Gill) — барабанщик из Motorhead

09 июня 1941 года

Родился Джон Лорд (John Lord), клавишник Deep Purple

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