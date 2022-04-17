Рок-календарь на 19 апреля

19 апреля 1961 года

Родилась Герасимова Аня более известная как Умка

Умка изначально стала известна исполнитель (первоначально в одиночку) собственных песен. В 1986–1987 вместе с разными музыкантами записала несколько магнитоальбомов. Во второй половине 80-х годов многие песни Умки («Автостопный блюз», «Дети цветов», «Стеклянная рыбка», «Господа пункера» и др.) практически стали частью фольклора советских хиппи. С конца 1987 по 1994 песен не писала и не пела по причинам личного характера. Много путешествовала, воспитывала сына, защитила первую в стране диссертацию про обэриутов с темой «Проблема смешного в творчестве обэриутов».

В 1994 году перевела роман Джека Керуака «Бродяги дхармы». В 2001–2002 гг., уже параллельно с концертной деятельностью, перевела ещё один роман Керуака — «Биг Сур».

С 1995 года практически оставила филологию и профессионально занялась музыкой, постепенно собрала состав «Умка и Броневичок» (с 2005 — «Умка и Броневик»), с тех пор выпустила более двадцати альбомов. После распада «Броневика», в 2015 году, собрала новый состав музыкантов, который так и называется — «Умка и Новый состав».

Среди её музыкальных ориентиров — Rolling Stones, Боб Дилан, The Velvet Underground, Лу Рид, Игги Поп, Grateful Dead. Любимые поэты — Мандельштам и Введенский.

Свободно владеет английским, немецким и литовским языками.

19 апреля 1956 года

Родился Тони Мартин (Tony Martin), вокалист Black Sabbath

Мартин присоединился к Black Sabbath в 1985 году (он стал пятым вокалистом после Оззи Осборна, Дио, Яна Гиллана и Гленна Хьюза). И кроме Оззи Осборна играл с группой долльше всех (с 1987 по 1991 гг., и затем с 1993 по 1997 гг.)

19 апреля 1956 года

Родился Сергей Скачков вокалист группы «Земляне»

19 апреля 1942 года

Родился Алан Прайс (Alan Price), клавишные, вокалист The Animals

Алан Прайс прекрасный композитор и актер. После распада Animals занялся сольной деятельностью.

19 апреля 1928 года

Родился Алексис Корнер (Alexis Korner), английский гитарист, певец, композитор, продюсер. Даты жизни: 19 апреля 1928−01 января 1984