Рок-календарь на 25 июня

25 июня 1999 года

Президент РФ Б. Ельцин наградил музыкантов группы «Машина времени» орденом Почета

Как сообщила пресс-служба президента РФ, 24 июня президент России Борис Ельцин своим Указом за заслуги в развитии музыкального искусства наградил орденом Почета артистов группы «Машина времени»: Валерия Ефремова, Александра Кутикова, Андрея Макаревича, Евгения Маргулиса, Петра Подгородецкого.

25 июня 1984 года

Принс (Prince) выпустил свой самый удачный альбом «Purple Rain»

25 июня 1975 года

Ричи Блекмор официально заявляет о своем уходе из Deep Purple

25 июня 1974 года

Родился Марио Калие (Mario Calire), гитарист группы «Wallflowers»

25 июня 1971 года

Стиви Уандер выпустил альбом «Where I’m Coming From»

25 июня 1969 года

Родился Захар Борисович Май

25 июня 1963 года

Родился Джордж Майкл (George Michael)

25 июня 1953 года

Родился Сергей Кавагое — барабанщик групп Машина времени, Воскресение, Наутилус

сейчас живет в Канаде

25 июня 1946 года

Родился Йан Макдональд (Ian McDonald) — гитарист King Crimson, затем организовавший группу «Foreigner»