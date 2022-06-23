Рок-календарь на 25 июня
25 июня 1999 года
Президент РФ Б. Ельцин наградил музыкантов группы «Машина времени» орденом Почета
Как сообщила пресс-служба президента РФ, 24 июня президент России Борис Ельцин своим Указом за заслуги в развитии музыкального искусства наградил орденом Почета артистов группы «Машина времени»: Валерия Ефремова, Александра Кутикова, Андрея Макаревича, Евгения Маргулиса, Петра Подгородецкого.
25 июня 1984 года
Принс (Prince) выпустил свой самый удачный альбом «Purple Rain»
25 июня 1975 года
Ричи Блекмор официально заявляет о своем уходе из Deep Purple
25 июня 1974 года
Родился Марио Калие (Mario Calire), гитарист группы «Wallflowers»
25 июня 1971 года
Стиви Уандер выпустил альбом «Where I’m Coming From»
25 июня 1969 года
Родился Захар Борисович Май
25 июня 1963 года
Родился Джордж Майкл (George Michael)
25 июня 1953 года
Родился Сергей Кавагое — барабанщик групп Машина времени, Воскресение, Наутилус
сейчас живет в Канаде