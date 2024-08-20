Ирина Круг: жизнь «до» и «после»

Михаил Круг — знаменитый певец в жанре шансон. Несмотря на то, что гениального артиста уже много лет нет с нами, Круг продолжает жить в своих песнях, с которыми у многих людей связаны прекрасные юношеские воспоминания.

Жена Михаила, Ирина, стала достойной преемницей своего покойного мужа. Эта женщина смогла построить собственную музыкальную карьеру, при этом воспитав замечательных детей. Она — пример сильной личности, которую не способны сломить никакие жизненные испытания.

Расскажем все о Ирине Круг: о ее жизни до знакомства с музыкантом, начале карьерного пути и новом браке. С нами вы узнаете, какой путь прошла эта женщина, чтобы добиться успеха. Покажем всеми любимые и новые фото Ирины Круг в наши дни и ответим на все ваши вопросы.

Ранние годы

Кем была Ирина Круг до знакомства с Михаилом Кругом? Обо всем по порядку.

Настоящая фамилия Ирины Владимировны — Воробьева, а в девичестве — Глазко. Женщина родилась в 1976 году в Челябинске. От искусства ее родители были далеки: мама посвятила жизнь черчению, а отец — военной службе.

А вот Ира тянулась к творчеству с первых лет жизни. Малышка пробовала себя в самых разных видах искусства, но наибольшую тягу она испытывала к музыке. Попытки научиться играть на музыкальном инструменте, впрочем, не увенчались особым успехом. Усложняло дело и то, что девочка была левшой. Первым педагогом ей послужил старый магнитофон.

На какое-то время музыка перестала увлекать девочку. Она заинтересовалась актёрской игрой. Но, в отличие от других детей, она мечтала не о красной дорожке и киносъемках, а об игре в театре. Впрочем, в театральной студии она позанималась лишь один раз. Малышка шла на занятие, думая о возвышенном, а в итоге поняла, что уроки сводились к игре в котиков, собачек и прочих зверей. Такое девочку совсем не вдохновило.

Получив основное образование, Ира отучилась на товароведа. Но поработать по специальности не вышло: вскоре девушка родила дочь Марину. В свой первый брак молодая Ирина Круг вступила, как только узнала, что ждет ребенка. С мужем она познакомилась в средней школе: парень был немного старше всего на пару лет. Вскоре после свадьбы Ира узнала, что ее супруг употребляет запрещённые вещества. Она пыталась помочь мужу, но он раз за разом выбирал не семью, а наркотики. Тогда женщина решила уйти, о чем впоследствии не жалела. Сейчас первого мужа певицы уже нет в живых.

Роман с певцом

Ирина Круг в молодости трудилась официанткой. После развода ей было очень трудно найти работу, и соседка предложила помощь с трудоустройством. Родители ей не помогали, а девушку без трудового опыта, образования и с маленьким ребенком особо никто не хотел устраивать по специальности. Поэтому Ира, не особо раздумывая, согласилась на заманчивое предложение, перевернувшее всю ее жизнь.

Именно в ресторане «Малахит», куда знаменитый Михаил Круг приехал навестить старого приятеля (владельца заведения), и началась трогательная история любви. Обслужить столь важного гостя, который славился своей привередливостью, поручили юной красавице. Ирина не особо обрадовалась этой просьбе: песни Круга вызывали в ее душе самые неприятные воспоминания о жизни с первым супругом.

В конце застолья хозяин ресторана Александр Гирь и Михаил Круг предложили девушке сесть за столик рядом с ними. Ира неохотно согласилась: пусть внимание певца ей было не слишком приятно, обидеть любимого руководителя ей не хотелось.

После разговора с девушкой Круг предложил ей работать у него костюмером. Девушка отказалась, ссылаясь на маленького ребенка, с которым сложно будет перебраться в столицу. Но Гирь (как, впрочем, и многие другие знакомые) смог уговорить ее принять предложение музыканта.

Хотя Круг с каждым днём испытывал все больше чувств к юной красавице, он долго к ней присматривался. Певец хотел видеть рядом искреннюю и целеустремленную девушку, знающую цену деньгам. Отношения начались после первой ссоры. Шутка Михаила очень оскорбила Ирину, и она собралась обратно в Челябинск. Музыкант с трудом смог остановить ее, когда она уже была в аэропорту.

В этот момент мужчина и женщина поняли: друг без друга они не могут. Так Ирина Круг вышла замуж за великого шансонье. Год спустя у пары родился сын Саша. Но счастье молодых родителей было недолгим: спустя меньше чем два месяца Михаил Круг был убит...

Личная жизнь Ирины Круг после смерти возлюбленного

После смерти Круга певица была безутешной. Она отказывалась верить в случившееся и даже пыталась «заглушить» душевную боль спиртным, но это лишь усиливало боль. Только ради детей и близких она держалась из последних сил...

Но знакомство с Сергеем Белоусовым стало новым витком в жизни Ирины. Встретилась будущая пара в парикмахерской. То, что избранник младше, женщину не смутило. В 2006 году влюбленные поженились, а семью годами позже у них родился сын Андрей.

В 2018 году артистка призналась, что некоторое время они с Сергеем были готовы развестись. Однако супруги решили остаться вместе, научившись мириться с недостатками друг друга. В первые года знакомства мужчина оказал любимой огромную поддержку, и женщина всегда будет об этом помнить. По словам Ирины, Сергей — человек эрудированный и добропорядочный. Если между ними и возникают конфликты, они всегда находят компромисс и идут на уступки.

Карьера

Вскоре после смерти певца Ирина занялась музыкальной карьерой. То — «Дорога от души к душе», исполненная совместно с Леонидом Телешевым. Текст к этой композиции написал Владимир Бочаров, близкий товарищ покойного.

Сразу после этого начинающая певица выпустила собственный альбом. В него, как и в следующий сборник, в основном вошли треки, посвященные погибшему супругу. Ирина была разбита из-за смерти любимого человека, и музыка не только помогала ей зарабатывать на жизнь, но и становилась отдушиной.

Ирина Круг продолжила дело мужа, исполняя песни преимущественно в жанре шансон. Благодаря талантливому исполнению своих произведений певица была удостоена чести выступить на фестивале «Шансон года». Дискография артистки продолжает пополняться новыми композициями.

Гибель Круга: чем все закончилось

В 2019 году, спустя много лет после трагической смерти Михаила Круга, удалось выяснить имя убийцы. Дмитрий Веселов, застреливший талантливого певца и молодого отца, был убит в следующем году после своего преступления. В своих мессенджерах Ирина Круг выразила безмерную благодарность всему Следственному комитету города Тверь.

И сейчас находятся люди, способные открыто обвинить Ирину Круг в убийстве покойного мужа. Однако те, кто видел их своими глазами и проникся историей их отношений, никогда не скажут подобного. На ложные обвинения в свой адрес Ирина старается не обращать внимания.

Ирина Круг сегодня

Двое старших детей Ирины Круг уже успели подрасти. Дочь Марина в 2019 году вышла замуж, чему певица была очень рада. Сын Александр вырос очень похожим на отца. Парень тоже увлекается музыкой, однако его интересует жанр хип-хоп. Фотографиями из жизни младшего сына Круг тоже делится весьма охотно.

График у певицы очень плотный: гастроли, концерты, репетиции... Но время на семью найдется всегда! Женщина много времени проводит с мамой, мужем и детьми. Чтобы оставаться в форме и быть здоровой, певица старается вести здоровый образ жизни. И у нее отлично получается: едва ли кто-то может сказать, что Ирина Владимировна выглядит на свой возраст!

Заключение

Судьба Ирины Круг была непростой: женщине пришлось пройти через немалое количество испытаний и невзгод. Но женщина всегда боролась за свое счастье, раз за разом добиваясь успеха в самых сложных ситуациях. Ирина Круг — пример для всех нас!