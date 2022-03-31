Рок-календарь на 26 декабря

26 декабря 1971 года

Родился Джарэд Лето (Jared Leto) — актер, режиссер, вокалист группы 30 Seconds to Mars

26 декабря 1963 года

Родился Ларс Ульрих (Lars Ulrich) — барабанщик Metallica

26 декабря 1962 года

Родился Джеймс Коттак (James Kottak) — ударник Scorpions и Kingdom Come

26 декабря 1949 года

Родился Михаил Боярский

26 декабря 1939 года

Родился Фил Спектор (Phil Spector) — легендарный продюсер, изобретатель техники записи «Стена звука»

Принци основан на записи всех инструментов сразу. Общее звучание инструментов подавалось в аппаратную, заием транслировалась в комнату звукозаписи и только после этого записывалось.