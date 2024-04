Лучшая десятка песен классического рока о виски

Лучшие песни классики рока о виски повествуют как о положительных, так и тяжелых последствиях пития этого популярного крепкого напитка — от дикого ночного веселья до туманного похмельного утра, которое он может породить. Когда такие легенды рока как Van Halen, AC/DC и Lynyrd Skynyrd рассказывают о своем опыте употребления бурбона, скотча или просто старого доброго виски, мы можем прочувствовать собственный взгляд музыкантов на радости и печали, вызванные его распитием. Освежить же в памяти имена лучших брендов этого напитка можно тут. Что в твоем стакане сейчас? Ирландский Jameson, шотландский Ballantine’s или американский Jim Beam?

10. «Whiskey Man» The Who, «A Quick One» (1966)

Величайший басист Who Джон Энтвистл написал эту песню о человеке, который, по-видимому, сходит с ума, разговаривая с воображаемым собеседником, что появляется всякий раз, когда он пьет: «Вискимен — мой друг / Он почти все время со мной / Он всегда присоединяется ко мне, когда я пью / И мы прекрасно ладим».

Джон покинул этот мир в 57 лет и сгубило его не виски. Он не проснулся на утро после «неопредёленного количества кокаина», как сообщается в рок-летописях об этой славной рок-банде.

9. «One Bourbon, One Scotch, One Beer» George Thorogood, «George Thorogood and the Destroyers» (1977)

Легендарная песня Джорджа Торогуда о виски рассказывает историю человека, который только что потерял работу, девушку и жилье. Он направляется в ближайший бар, чтобы забыться.

В версии Джона Ли Хукера немного иной текст, но суть та же. Главный герой скучает по своей девушке и находится в депрессии, поэтому хочет заглушить свое горе алкоголем и выкинуть ее из головы.

8. «Deacon Blues» Steely Dan, «Aja» (1977)

«Я научусь играть на саксофоне / Я буду играть только то, что чувствую / Пить шотландский виски всю ночь напролет / И разобьюсь за рулем». Эта песня о виски рассказывает об испытаниях и невзгодах, победах и поражениях жизни, используя в качестве иллюстрации студенческий футбол. Похоже, любимая команда главного героя Wake Forest Demon Decons редко побеждает, что, естественно, заставляет его пить больше, чем положено (предположительно дорогого) виски. Речь в песне о шотландском — на память сразу приходят Chivas Regal, Macallan и Johnnie Walker, список марок читатель легко продолжит и сам.

7. «Whiskey Rock-A-Roller» Lynyrd Skynyrd, «Nuthin’ Fancy» (1975)

Lynyrd Skynyrd были довольно известны как группа, любящая выпивку, и эта песня, конечно, не противоречит этой концепции. В текстах рассказывается о музыканте, который едет в Мемфис на концерт. Он мало что любит в жизни, кроме женщин и виски. Возможно, первое привлекло его ко второму, мы никогда не узнаем. Но что мы точно знаем, что с такими текстами, как «Дa, я виски-рок-н-ролльщик / Вот кто я / Женщины, виски и мили путешествий / Это все, что мне нужно», его любовь к виски довольно очевидна. Да, в это хобби легко вляпаться на все сто.

6. «Lace and Whiskey» Alice Cooper, «Lace and Whiskey» (1977)

Судя по тексту заглавной песни из фильма «Lace and Whisky» 1977 года, это явно было трудное время в жизни Элиса Купера, поскольку главный герой ищет «мамино домашнее средство» -mama’s home remedy, — чтобы облегчить свою боль. К счастью, после тура в поддержку альбома, Купер отправился лечиться от алкоголизма в санаторий Нью-Йорка.

5. «Whiskey’n Mama» ZZ Top, «Rio Grande Mud» (1972)

ZZ Top никогда не скрывали своих давних любовных связей с женщинами и выпивкой, и немного неясно, о каком из двух здесь идет речь. В тексте, возможно, речь о парне, который отдал свое сердце не той женщине, хотя в равной степени возможно, что наш герой просто лечит чертовское похмелье: «Мне следовало знать, что лучше не дурачиться с виски и мамой».

4. «Alabama Song (Whiskey Bar)» The Doors, «The Doors» (1967)

Веселая музыка «ум-па-па» в этой песне о виски — из старой немецкой оперы, которую The Doors перепели на своем дебютном альбоме — опровергает очевидность ставки на жизнь и смерть: «Ибо, если мы не найдем следующий виски-бар, я уверяю, мы должны умереть». По иронии судьбы, любовь Джима Моррисона к виски (и вину, и всему, что ему предлагали) способствовала его безвременной кончине.

3. «Whiskey in the Jar» Thin Lizzy, 1972

Традиционная ирландская песня «Whiskey in the Jar», прославившаяся благодаря Thin Lizzy, была перепета Metallica почти три десятилетия спустя как часть сборника каверов 1999 года под названием Garage, Inc. Мы поместили ее в раздел Thin Lizzy, потому что они сделали ее кавер первыми; мы оставим вам возможность обсудить, какая версия лучше.

2. «Take Your Whiskey Home» Van Halen, «Women and Children First» (1980)

Подружке Дэвида Ли Рота, похоже, уже надоело его пьянство. «Она хочет хорошей жизни, да, и всего наилучшего», — жалуется он на икающее вступление Эдди Ван Халена на акустической гитаре. «Но эта бутылка мне нравится больше, чем остальные / И она говорит: „Я думаю, тебя ждут большие неприятности“». Что ж, это может частично объяснить, почему Рот так долго оставался одиноким.

1. «Have a Drink on Me» AC/DC / «Back in Black» (1980)

Если вы ожидали, что на вершине нашего списка песен о виски окажется кто-то еще, кроме легендарного AC/DC, возможно, вам пора отойти от бутылки. Тогда еще новый вокалист Брайан Джонсон не выглядит слишком привередливым — джин, бренди и дешевое вино также побывали в его стакане в тот памятный теперь вечер — но виски — первое слово песни и главная выпивка, которую он воспевает в поэтических строках, близких рабочему классу, так называемым «синим воротничкам»: «Мой стакан пустеет / Виски со льдом и водой....»