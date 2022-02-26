Рок-календарь на 28 февраля
28 февраля 1987 года
Основание группы НОМ
28 февраля 1963 года
Родился Сергей Маврин — гитарист группы «Кипелов», бывший участник Арии
28 февраля 1957 года
Родился Иан Стенли (Ian Stanley) — продюсер, бывший клавишник группы Tears For Fears
28 февраля 1948 года
Родился Джефф Николс (Geoff Nicholls) — бывший клавишник Black Sabbath
Умер 28 января 2017 года
28 февраля 1942 года
Родился Брайан Джонс (Brian Jones) — основатель, гитарист, мультиинструменталист Rolling Stones
Умер 3 июля 1969 года