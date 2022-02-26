Рок-календарь на 28 февраля


28 февраля 1987 года

Основание группы НОМ

28 февраля 1963 года

Родился Сергей Маврин — гитарист группы «Кипелов», бывший участник Арии

28 февраля 1957 года

Родился Иан Стенли (Ian Stanley) — продюсер, бывший клавишник группы Tears For Fears

28 февраля 1948 года

Родился Джефф Николс (Geoff Nicholls) — бывший клавишник Black Sabbath

Умер 28 января 2017 года

28 февраля 1942 года

Родился Брайан Джонс (Brian Jones) — основатель, гитарист, мультиинструменталист Rolling Stones

Умер 3 июля 1969 года

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