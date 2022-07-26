Рок-календарь на 17 августа
17 августа 1977 года
Родилась Тарья Турунен (Tarja Turunen) — бывшая вокалистка Nightwish, сольная вокалистка
17 августа 1977 года
Родился Майк Льюис (Mike Lewis) — гитарист Lostprophets, Public Disturbance, No Devotion и др.
17 августа 1969 года
Последний день Вудстокского фестиваля
17 августа 1969 года
Родился Донни Уолберг (Donnie Wahlberg) — автор-исполнитель, продюсер New Kids
17 августа 1968 года
Родился Андрей Кузьменко из группы «Скрябин»
17 августа 1962 года
Родился Гилби Кларк (Gilby Clarke) — гитарист Guns N’ Roses