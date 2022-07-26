Рок-календарь на 17 августа


17 августа 1977 года

Родилась Тарья Турунен (Tarja Turunen) — бывшая вокалистка Nightwish, сольная вокалистка

17 августа 1977 года

Родился Майк Льюис (Mike Lewis) — гитарист Lostprophets, Public Disturbance, No Devotion и др.

17 августа 1969 года

Последний день Вудстокского фестиваля

17 августа 1969 года

Родился Донни Уолберг (Donnie Wahlberg) — автор-исполнитель, продюсер New Kids

17 августа 1968 года

Родился Андрей Кузьменко из группы «Скрябин»

17 августа 1962 года

Родился Гилби Кларк (Gilby Clarke) — гитарист Guns N’ Roses

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