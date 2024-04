10 лучших песен сериала «Очень странные дела»

С самого начала показа на Netflix еще в 2016 году, сериал «Очень странные дела» (или «Загадочные события») стал одним из самых популярных сериалов на стриминговых платформах и не только. Сюжет рассказывает историю четырех социальных отшельников — а также об их друзьях и семьях — в то время как их маленький город Хокинс наполняют странные и потусторонние события. Действие разворачивается в 1980-х годах. Сериал обрел сильную ностальгическую и манящую эстетику, благодаря активному использованию ретро-ассоциаций, в том числе выбору множества замечательных песен, что прекрасно воссоздают дух того времени.



В основном это группа Survive, но кроме этого там звучат The Clash, Joy Division, Toto, New Order, Madonna, The Bangles, Foreigner, Echo and the Bunnymen, Queen, Peter Gabriel и другие.

Ниже мы представим 10 песен, которые на наш взгляд, входят в число лучших, что звучали в телесериале на данный момент. А посмотреть «Очень странные дела» бесплатно можно на специальном сайте, где собраны все серии и текстовым кратким описанием каждой.

10. «Stranger Things» — Michael Stein and Kyle Dixon (Survive)

Звучит в каждом эпизоде.

Хотя «Очень странные дела» заслужили высокую оценку своей музыки благодаря безупречному использованию многих хитов 80-х, не следует недооценивать, насколько хороша и оригинальная музыка сериала. Партитура была написана Майклом Стайном и Кайлом Диксоном, коллегами по американской электронной группе Survive. Хотя их музыка гораздо более сдержанна, нежели некоторые другие треки сериала, она часто оказывается столь же эффектной, особенно в самом конце шоу, добавляя эмоций.

Очевидной изюминкой работы дуэта является удостоенная премии «Emmy» главная тема сериала, названная просто «Stranger Things». Трек с его басовыми синтезаторами сразу же погружает зрителя в научно-фантастическую обстановку 80-х, наполненную приключениями, ужасами и весельем, которые разворачиваются в начальных титрах каждого эпизода.

9. «Every Breath You Take» — The Police

2 сезон, 9 серия (2017)

Хит группы The Police с альбома «Synchronicity» 1983 года «Every Breath You Take» в течение восьми недель возглавлял чарты США и Канады и стал самой популярной песней года. Таким образом, неудивительно, что в какой-то момент он появился в «Очень странных делах». Но что было весьма интригующе, так это то, как сериал его использовал, когда сингл закрывал второй сезон.

Поначалу это сигнализировало о возвращении к нормальной жизни и намекало на то, что для любимых персонажей наступят лучшие дни. Между Майком (Финн Вулфард) и Одиннадцать (Милли Бобби Браун) случился первый поцелуй, Макс (Сэди Синк) и Лукас (Калеб Маклафлин) танцуют вместе, а Дастин (Гейтен Матараццо) делает новую шикарную прическу. Но тональность песни меняется, когда сцена становится зловещей, перенося зрителей в параллельный мир (в сериале он зовется «Изнанка», а также «Обратная сторона», в оригинале The Upside Down), где становится ясно, что ужасный Истязатель разума все еще рядом и все еще замышляет планы в отношении жителей Хокинса.

8. «The First I Love You» — Kyle Dixon and Michael Stein

3 сезон, 8 серия (2019)

Ещё одна композиция, что является лучшим примером оригинального саундтрека. Лирическая мелодия подчеркивает эмоции героев и становится мощным элементом сцены, создавая идеальную прекрасную коду.

Романтика этой пары кажется всегда имеющей какую-то проблему на горизонте: от трудностей в выражении своих чувств друг к другу до нападений всех видов ужасных существ из потустороннего мира; им приходится многое выдерживать, прежде чем они смогут начать свои отношения. Когда они, наконец, признают свои чувства друг перед другом, трек «Главное, что я тебя люблю» придает сцене ту атмосферу искренности, которая ей полагалась.

7. «Rock You Like a Hurricane» — Scorpions

2 сезон, 1 серия (2017)

Замечательной способностью создателей сериала всегда было уметь находить идеальную песню, когда это необходимо. Никогда не было проблем с введением важных новых персонажей. В результате появилось множество дебютов, что сопровождались песнями, которые при этом намекали на то, как персонаж повлияет на сюжет в будущем.

И это не было исключением, когда Билли Харгроув (Дарси Монтгомери) является зрителю под аккомпанемент энергичного рок-гимна «Rock You Like a Hurricane» группы Scorpions, что можно перевести как «Встряхну тебя, как ураган». Эта песня вполне точно отражает воздействие Билли на многих персонажей сериала, ведь тем или иным образом он действительно «встряхивает» всех, кого встречает. Однако нетленка Скорпионов также намекает на то, что появление Билли может быть не благоприятным для Хокинса в долгосрочной перспективе.

6. «Should I Stay or Should I Go?» — The Clash

1 сезон, 2 серия (2016)

Несмотря на то, что эта песня лишь одна из множества хитов этой рок-группы, «Should I Stay or Should I Go?» («Должен ли я остаться или мне уйти?»), несомненно, является одной из самых важных песен в дискографии The Clash и одним из основных музыкальных моментов первого сезона «Очень странных дел». Ее использование во втором сезоне помогло подчеркнуть братскую связь между Уиллом и его старшим братом Джонатаном (Чарли Хитон), что весьма важно.

Помимо появления этого рок-хита в начале сериала, он вернулся в четвертом сезоне, когда выяснилось, что Уилл использовал эту песню, чтобы поддерживать себя, когда он оказался в ловушке в одиночестве в параллельном мире. Это была определяющая песня первого сезона, и, хотя фанаты еще не знали об этом, она стала примером того, что сериал сможет повторно популяризировать старые песни, придав им возрождающуюся энергию.

5. «Heroes» — Peter Gabriel

1 сезон, 3 серия (2016 г.) и 3 сезон, 8 серия (2019 г.)

Песня, изначально ставшая хитом Дэвида Боуи в 1977 году, была перепета несколько раз за десятилетия с момента ее первого выпуска, но ни одна итерация не оказалась такой мощной, как урезанная версия Питера Гэбриэла, выпущенная в 2010 году. Угрюмая и ужасно меланхоличная, оригинальная песня была о влюбленных по обе стороны Берлинской стены, и хотя этот первоначальный, буквальный смысл сегодня уже не актуален, душераздирающий тон тоски в песне остается преобладающим.

Ее влияние, безусловно, не осталось незамеченным для братьев Даффер, поскольку исполнение песни Габриэлем уже дважды появлялось в сериале; во-первых, когда банда подумала, что они видят, как тело Уилла (Ноа Шнапп) вытаскивают из воды в первом сезоне, и снова, когда Одиннадцать читает письмо Хоппера (Дэвид Харбор) после его предполагаемой смерти в финале третьего сезона. Учитывая, что оба момента были разрушительными, мы надеемся, что они не появятся в предстоящем пятом и последнем сезоне «Очень странных дел».

4. «Never Ending Story» — Liamhl

3 сезон, 9 серия (2019)

Хотя третий сезон был не лучшим в истории «Очень странных дел» за все время его существования, там есть ряд великолепных моментов. Один из лучших — когда было раскрыто, что у Дастина есть подруга Сьюзи (Габриэлла Пиццоло), и когда Дастина и его друзей связали с ней, чтобы узнать постоянную Планка. Сьюзи отреагировала на отсутствие контакта Дастина, настаивая на том, чтобы он спел ей «Never Ending Story» по радио.

С учетом ограниченного времени Дастина, он с нежеланием соглашается на просьбу, которая превращается в дуэт между молодой парой, такой же милый, как и комедийный. Это был прекрасный пример способности «Очень странных дел» сочетать научную фантастику, ужасы, экшн и приключения, примешивая сюда немало невинного веселья 80-х годов.

3. «You Don’t Mess Around With Jim» — Jim Croce

2 Сезон, 3 Эпизод (2017) и 3 Сезон, 2 Эпизод (2019)

Еще одна песня, настолько приятная, что в сериале ее пришлось использовать дважды: «You Don’t Mess About With Jim» — абсолютно идеальная для сурового, грубого начальника полиции Хокинса Джима Хоппера. Хит впервые появился в третьем эпизоде второго сезона, когда Хоппер и Одиннадцать вместе убирают хижину, чтобы превратить ее в свой собственный отдаленный домик, но наиболее весело он был использован в следующем сезоне.

По мере углубления отношений Майка и и Одиннадцати, эта песня возвращается во 2 серии 3 сезона, после того как Джим — чья политика запрета закрытых дверей была проигнорирована — изгоняет Майка из домика. В то время как Одиннадцать далека от восторга по поводу своего чересчур заботливого отца, Джим получает огромное удовольствие от своей личной победы, а появление песни становится безупречной кодой, что показывает хороший настрой Хоппера.

2. «Master of Puppets» — Metallica

4 сезон, 9 серия (2022)

Эдди Мансон (Джозеф Куинн) стал любимым новичком в сериале в четвертом сезоне, превратившись в добросердечного рок-н-ролльного наркоторговца, одного из замечательных комедийных персонажей шоу. Существенной причиной, почему он был так симпатичен — помимо его энергичной личности и яркой дружбы с Дастином — стала его острая способность быть честным с самим собой в понимании своего недостатка героических качеств.

Что ж, даже бунтарские отшельники могут услышать героический призыв, и вызов, стоявший перед Эдди, был чем-то поразительным: он устроил диверсию в параллельном мире, рок-н-ролльно разрывая его Metallica «Master of Puppets», в то время как Стив (Джо Кири), Нэнси (Наталия Дайер) и Робин (Майя Хоук) осуществляли смелую атаку на Векну (Джейми Кэмпбелл Бауэр). Сцена вызвала новый всплеск популярности хэви-метала, Metallica была принята зрителем с восторгом.

1. «Running Up That Hill» — Kate Bush

4 сезон, 4 серия (2019)

Крайне редкий случай из истории кино и телевидения, когда появление песни в саундтреке вылилось в ее второе рождение. Именно так произошло, когда «Очень странные дела» включили в свой четвертый сезон песню Кейт Буш «Running Up That Hill». О мировой популярности «Очень странных дел» говорит тот факт, что спустя десятилетия после первого выпуска песни она снова возглавила чарты в 2022 году благодаря своему присутствию в сериале.

Включенная в феноменальный четвёртый эпизод четвёртого сезона «Глава Четыре: Дорогой Билли», песня стала синонимом Макс и её борьбы за свободу от Векны, а также глубокого смысла борьбы Макс с горем и депрессией в результате смерти Билли. Можно говорить о силе этой композиции бесконечно, но легче просто вновь и вновь прослушать её.

При создании подборки использована публикация Michael Walsh издания «Collider».