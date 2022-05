Рок-календарь на 17 мая

17 мая 1973 года

Родился Джош Хомме — гитарист, продюсер Queens of the Stone Age, Eagles of Death Metal, Kyuss

17 мая 1965 года

Родился Трент Резнор — певец, автор песен Nine Inch Nails

17 мая 1958 года

Родился Пол Ди’Анно — певец, автор песен, первый студийный вокалист Iron Maiden

Именно с именем Ди’Анно связаны первые успехи коллектива: запись успешной демо-кассеты The Soundhouse Tapes, издания первого и второго студийных альбомов, выступление вживую на теле-программе Top of the Pops, совместный тур по Европе с Kiss, а позже — американское и японское турне.

17 мая 1949 года

Родился Билл Браффорд, барабанщик Yes, King Crimson