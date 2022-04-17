Рок-календарь на 22 апреля

22 апреля 1996 года

Вышел альбом группы Satyricon «Nemesis Divina»

22 апреля 1969 года

Джон Уинстон Леннон официально изменил своё имя на Джон Уинстон Оно Леннон

22 апреля 1969 года

The Who на концерте в Долтоне впервые представили рок-оперу «Tommy»

Никаких объявлений об этом не делалось, и официальный дебют состоялся двумя неделями позже в Лондоне.

22 апреля 1967 года

Pink Floyd впервые попали в английский хит-парад с песней «Arnold Layne»

22 апреля 1950 года

Родился Питер Кеннет Фрэмптон (Peter Kenneth Frampton) — британский рок-певец, гитарист и автор-исполнитель, лауреат премии Грэмми

22 апреля 1947 года

Родился Гленн Корник — английский бас-гитарист, клавишник и автор песен. ex-Jethro Tull

В 1968 году вместе с Йеном Андерсеном (Ian Anderson) собрал группу Jethro Tull, но после записи третьей пластинки, продюсер порпосил его покинуть группу. После этого создал группу «Wild Turkey», затем были проекты «Karthago» и «Paris». В общей сложности дискография музыканта насчитывает 15 пластинок.

Скончался в возрасте 67-лет 28 августа 2014 года.