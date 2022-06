Panic! at the Disco выпускают новый студийный альбом «Viva Las Vengeance»

Viva Las Vengeance — новый, седьмой студийный альбом американского поп-рок проекта Panic! at the Disco, выход которого запланирован на 19 августа 2022 года на Warner Records. Об этом было объявлено вместе с выпуском одноименного сингла и заглавного трека «Viva Las Vengeance» 1 июня 2022 года. Релиз будет поддерживаться туром, который начнется в Северной Америке в третьем квартале 2022 года перед посещением Европы и Великобритании в 2023 году.

В мае 2022 года был создан веб-сайт под названием «Shut up and go to bed (Заткнись и иди спать)», намекающий на новую музыку от Panic! at the Disco в следующем месяце. За этим последовал выход сингла.

Ури записал альбом вживую на магнитофон при помощи продюссеров Джейка Синклера (Jake Sinclair) и Майка Виолы (Mike Viola) в Лос-Анджелесе

Вокалист и автор песен Брендон Ури (Brendon Urie) назвал альбом «взглядом назад — на то, кем я был 17 лет назад и кем я являюсь сейчас, с любовью, которой раньше не был». Альбом также был описан как «кинематографическое музыкальное путешествие по тонкой грани между историей своей молодости и выгоранием».

Над Viva Las Vengeance также работал рекорд-продюсер Бутч Уокер (Butch Walker), которому поручили «добавить звук, демонстрирующий гитары, и намекающий на звучание арены-рока прошлых десятилетий, в первую очередь 1970-х».

Трек-лист Viva Las Vengeance