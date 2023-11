11 сериалов с потрясающими саундтреками

Большую часть времени, когда мы смотрим сериалы, то не думаем о музыке, которая озвучивает наши любимые сцены. Качественный саундтрек может творить чудеса с телешоу, будь то оригинальная инструментальная партитура или тщательно подобранная вокальная музыка.

Песня способна создать или разрушить сцену — она может подчеркнуть влияние происходящего и вызвать у зрителей еще более глубокую эмоциональную реакцию; однако может оказаться и совершенно лишней и служить лишь отвлечением внимания.

Выбор правильных песен для телесериала — настоящее искусство, и всегда волнительно, когда визуальный и звуковой ландшафты совпадают, создавая поистине идеальный волшебный момент.

«The O.C.» / Одинокие сердца

С самого начала создатель сериала Джош Шварц хотел, «чтобы музыка была персонажем сериала». И ему это удалось! Миллениалы, выросшие на этом сериале Fox, получили неплохие познания в области инди-рока начала нового тысячелетия.

В течение шести сезонов в сериале звучали наши любимцы: Death Cab for Cutie, Beck, The Shins и Modest Mouse, и прослушивание этого саундтрека сейчас вызывает ощущение переноса в то прекрасное прошлое, в юность.

На протяжении шести сезонов в сериале было множество невероятных, захватывающих, трогательных, забавных и даже совершенно трагических сюжетных линий. Невероятно талантливый актерский состав сериала не щадя зрителя, хватко вовлекает его в каждую историю.

К подбору замечательных актеров и великолепному повествованию добавляется последний элемент, который плавно объединяет все это — фантастический саундтрек. В шоу собраны песни самых разных времен и жанров, так что можно сказать, что каждый нашел здесь что-то для себя.

«Mad Men» / Безумцы

Чрезвычайно популярный и влиятельный сериал «Безумцы» — это путешествие по Америке 1960-х годов, рассказанное через главного героя Дона Дрейпера, его жизнь и карьеру в вымышленном рекламном агентстве на Мэдисон-авеню. От послевоенного оптимизма до крушения американской мечты — создатели затрагивают самые разные темы того времени.

Mad Men прославился своей точностью и элегантностью в воспроизведении дизайна и моды той эпохи, а также, конечно же, умелым использованием музыки. Музыкальное сопровождение к сериалу включает в себя нетленки The Doors, Джими Хендрикса, Саймон и Гарфанкел, The Kinks — список долог, словом, проще говоря, это саундтрек к 1960-м.

«Stranger Things» / Очень странные дела

Ностальгический саундтрек к сериалу, действие которого происходит в небольшом городке в штате Индиана в 1983 году. «Очень странные дела» включают в себя классику восьмидесятых, включая The Police, The Bangles, Bon Jovi, Duran Duran, а также «Master of Puppets» Metallica и даже любимую всеми «Африку» от Toto.

«Gilmore Girls» / Девочки Гилмор

Лорелай и Рори Гилмор, возможно, были больше одержимы фильмами и кофе, чем музыкой, но не стоит недооценивать этот саундтрек. Пи Джей Харви, Биг Стар, Бьорк, Дэвид Боуи, Йоко Оно и другие появляются в саундтреке к фильму «Девочки Гилмор», который также может похвастаться потрясающей песней Кэрол Кинг «Where You Lead».

Телесериал с душераздирающе честным изображением удивительно сложных отношений матери и дочери и столь же тщательно подобранным списком песен — это классика.

«This Is Us» / Это мы

Действие этого чрезвычайно популярного сериала NBC происходит в разные моменты 70-х, 80-х, 90-х годов и нулевых, поэтому неудивительно, что его саундтрек охватывает десятилетия. Сериал заставляет нас плакать в подушку, но и саундтрек серьезно хорош. REO Speedwagon, Adele, Sufjan Stevens, Nina Simone, The Cure, The Rolling Stones среди множества великих музыкантов, чьи песни звучат в сериале.

«Big Little Lies» / Большая маленькая ложь

Когда на вступительных титрах идет «Cold Little Heart» Michael Kiwanuka, ты понимаешь, что это то, что стоит посмотреть. И когда узнаешь, что у дочери Мадлин (Риз Уизерспун) Хлои, в шестилетнем возрасте музыкальный вкус лучше, чем у нас, оторваться невозможно. Настроение этого напряженного триллера поддерживают великолепно подобранные треки Portishead, Leon Bridges, Sade, Charles Bradley, Elvis, Otis Redding, Frank Ocean... нужно ли продолжать?

«Sex Education» / Половое воспитание

Потрясающая подборка откровенно сексуальных песен: «Push It» Salt-N-Pepa, «Do Ya Think I’m Sex» Рода Стюарта, «Hanky Panky» Tommy James & The Shondells и все остальное, от чего вы бы съежились, если бы оно прозвучало по радио в пределах слышимости ваших родителей, смешанное с Frankie Goes To Hollywood, Fleetwood Mac, T. Rex, The Velvet Underground и т.д.. Восхитительно.

«Lucifer» / Люцифер

Весь саундтрек, под стать названию и сюжету, поистине дьявольский. Florence + The Machine, Royal Deluxe, Edwyn Collins, The Clash, The Black Keys, Elle King и многие другие делают его эпическим. Главная песня, как черная вишенка на этом несладком торте — «Horns» Bryce Fox. Соедините это с демоническими нарядами Мейз (Лесли-Энн Брандт), и становится понятно, что вас ждет весьма серьезное зрелище.

«Friday Night Lights» / Огни ночной пятницы

Сюжет строится вокруг небольшого вымышленного городка Диллон штата Техас, а точнее вокруг его школьной футбольной команды, проблем подростков и их внутренней борьбе.

В этом смысле сюжет мало чем отличается от сериала «90210», он снят на трясущуюся портативную камеру и вдобавок сопровождается захватывающим и душераздирающим саундтреком. Пост-рок-группа Explosions in the Sky из Техаса написала музыку для самых запоминающихся сцен, но саундтрек включает в себя длинный список потрясающей музыки, от инди-рока до кантри и хип-хопа.

«The Vampire Diaries» / Дневники вампира

Хотя Иэна Сомерхолдера, Пола Уэсли и Нины Добрев было достаточно, чтобы побудить вас посмотреть это культовое шоу, саундтрек сам по себе является еще одной причиной.

Здесь мы слышим порой грязные и душераздирающие, а иногда любовные, в самых ярких моментах, треки The Fray, Jet, OneRepublic, Gabriella Cilmi, MGMT и Green Day.