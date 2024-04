Рок-музыканты в мульте «Южный Парк». Пересматриваем классику

Музыканты и их песни — неотъемлемая часть «Южного парка». Анимационный ситком, а проще говоря, мультсериал «South Park» за более чем четверть века не оставлял без внимания знаменитостей музыкального мира. Частенько создатели любили стебать самых ярких звезд поп и рок-сцены. Вспомним несколько сюжетов мультфильма, где появлялись наши любимцы.

Элтон Джон

Первое появление Элтона Джона в сериале произошло в 5 серии 1 сезона. Вместе с Шефом он исполнял романтическую серенаду, вдохновляя любовь между слоном и свиньей. Джон также появляется в 14 эпизоде 2 сезона, где устраивает благотворительный концерт, чтобы собрать деньги на освобождение Шефа. Причем, сам Элтон Джон озвучил своего персонажа.

Создатели не остановились на этом и еще дважды вписали Элтона в сценарий. Он снова появляется в 1 серии 10 сезона на похоронах Шефа. Наряженный и печальный, поскольку Шеф сыграл важную роль в становлении эпатажной личности музыканта. В 15 сезоне Элтон Джон появляется, чтобы разобраться том, что творит Рэнди в отношении Бродвейских мюзиклов («Mamma Mia!», «Cats», «Godspell» и т.д). Как вы помните, в либретто был вшит «подтекст» — словечко «минет», которое звучало как бы невзначай каждые минут десять. И это работало — понятно как, воздействуя на женский пол.

Но вот Элтон, вместе с создателями знаменитых мюзиклов, в том числе, с Ллойдом Уэббером, увы, останавливают этот мюзикло-оральный беспредел.

Оззи Осборн

Один из самых знаменитых эпизодов «Южного парка» связан с Оззи Осборном. В 14 серии 2 сезона он появляется на благотворительном концерте для Шефа и откусывает голову Кенни. Таким образом, знаменитая фраза «О, боже, они убили Кенни!» меняется на «О Боже мой, Оззи Осборн откусил голову Кенни!». Да, история, когда Оззи потянул в рот летучую мышь, брошенную из зала на сцену, вошла в анналы и не могла не попасть в «Южный Парк».

The Cure и Роберт Смит

Даже в игре «South Park: The Stick of Truth» есть отсылки к разным группам. Например, когда проходишь миссию с готами, звучит ремейк песни «A Forest» группы The Cure, под который танцует готичная компания.

Ну да ладно, отвлеклись, вернется к мультсериалу. Фронтмен The Cure появляется в 12 эпизоде 1 сезона «Mecha-Streisand». Он приходит на помощь, чтобы сразиться с гигантским роботом Барбарой Стрейзанд и спасти от нее город.

Как лидер The Cure оказался втянутым в одно из самых возмутительных шоу на телевидении? Создатели «Южного парка» Мэтт Стоун и Трей Паркер — большие поклонники The Cure, и как же они могли обойтись без Роберта Смита. Его появление стало одним из величайших телевизионных камео в истории, и он сам озвучил свою роль в сериале.

Korn

Все события 12 эпизода 3 сезона «Южного парка» тесно связаны с группой Korn, он так и называется «Korn’s Groovy Pirate Ghost Mystery». Эпизод посвящен Хэллоуину и становится пародией на мультсериал «Скуби-Ду». Музыканты приезжают в город, чтобы дать концерт, но сталкиваются с призраками пиратов, которые терроризируют жителей. В конце серии Korn раскрывает загадку мертвецов, воссоздавая атмосферу «Скуби-Ду», и даёт концерт с песней «Falling Away from me».

The Music Times назвала эту серию «величайшим эпизодом Южного парка всех времен».

Элвис Пресли, Курт Кобейн и другие в одной серии «South Park»

Множеству разных музыкантов посвящена 10 серия 18 сезона. Герои мультфильма запускают шоу с голограммами уже умерших знаменитостей, чтобы вернуть семьи обратно к телевизору на Рождество. Курт Кобейн выстреливает флажком с надписью «Merry Christmas», а Элвис Пресли поёт песню австралийской рэперши Игги Азалии, держа в руках укулеле, нарядившись в гавайскую рубашку. В конце эпизода появляется голограмма Майкла Джексона, сбежавшая от продюсеров и борющаяся против эксплуатации образов музыкантов. Благодаря её помощи шоу с голограммами по сюжету прекращается.

Metallica, Blink-182 и другие

«Christian Rock Hard» — 9 серия 7 сезона «Южного парка», посвящена конфликту ударника Metallica Ларса Ульриха с компанией Napster из-за бесплатного распространения музыки в сети. В частности, до релиза в сеть попал трек Металлики «I Disappear» и группа подала в суд за эту утечку. В эпизоде изображена забастовка музыкантов, которые не могут позволить себе третью яхту из-за слитых в сеть песен. Среди исполнителей, страдающих от этой проблемы, были известные группы, помимо Metallica, это Blink-182 и другие.

Кстати, в итоге Napster объявила о банкротстве.

Rush

После того, как невеста принца Канады была похищена во время королевской свадьбы в 15 сезоне, канадцы Rush оплакивают ее исчезновение. Во время бдения при свечах рокеры исполняют трибьют Элтона Джона принцессе Диане «Свеча на ветру», но с изюминкой, соответствующей взгляду «Южного Парка» на своих северных соседей. Не самый простой для нашего понимания сюжет, тут надо родиться в Штатах...

Боно из U2

Лидеру U2 посвящена 9 серия 11 сезона, и она полна туалетного или т. н. копрологического юмора. Причем, это одна из самых противоречивых серий, и в ней не появляются ни Картман, ни Кенни, ни Кайл. Создатели сериала так хотели найти повод назвать Боно буквально «куском дерьма», что создали вокруг этого целую сюжетную линию.