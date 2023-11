Версия битловской «Now and Then», как если бы её спродюсировал Джефф Линн

Это не просто перепевка, «снятая» один в один, как раз нет. Музыканты были движимы идеей представить песню иначе, и не «ради разнообразия». Объяснение на странице Олега Мартишина, которому принадлежит один из голосов (и не только) в новой версии:

«Как известно, последняя битловская песня „Now and Then“ получилась не совсем битловской — ОЧЕНЬ грустный номер с достаточно минималистичным трекингом и непривычной аранжировкой, ещё и прехорус убрали. И в контексте прощального номера это было вполне логичным решением, нелепо было бы тут городить вокальные „пачки“ и громоздкие формы.

Но душа битломана всё равно требует битловщИны, поэтому мы и записали эту песню, как если бы её спродюсировал Джефф Линн».

Напомним, что именно Джефф Линн работал над забытыми демо-записями Джона Леннона, которые передала в 1997 году Полу, Ринго и Джоржду Йоко Оно. Результатом стали «Real Love» и «Free As a Bird». Также, Линн основатель Electric Light Orchestra и участник супергруппы The Traveling Wilburys. Это если совсем кратко.

А что такое прехорус? По-русски это можно перевести дословно как пред-припев, эдакий мост между куплетом и припевом. Этот фрагмент песни подводит слушателя к кульминации, катарсису — собственно, самому припеву. Достаточно важный элемент песни, без которого не обходится практически ни один хит.

Подробно о том, что же сотворили с песней «Now and Then» авторы этой версии можно прочесть по вышеприведенной ссылке, но вкратце, они сделали вот что:

добавили гитарных партий и вокальных контрапунктов (одновременное сочетание двух и более самостоятельных мелодических голосов);

оставили тот самый прехорус из демо Леннона;

в песне звучит вокал двух человек, в том числе на бэк-вокале в духе «Free as a bird». Такое вокальное разнообразие, по мнению музыкантов, «добавило в песню свой движок»;

чуть поменяли аккорды в припеве, после чего он стал несколько «харрисоновским», как это было в старой интернет-версии песни;

добавили слайд-гитару;

вместо «грустной и безапелляционной точки в конце», закончили песню на мажорном аккорде.

Есть мнение, что из «хорошей печальной песни», они «сделали Electric Light Orchestra». «Так мы так и хотели», — отвечают авторы новой версии «Now and Then», — записывали песню так, как бы она звучала в нашем вкусе«.

Как вам такое прочтение? Поделитесь в комментариях.

Записали свою версию последней битловской песни «Now and Then» Олег Мартишин (Father McKenzie) — вокалы, клавишные, аранжировка и Антон Басов (Старый Приятель) — вокалы, бас, гитары, аранжировка, видео; при помощи Сергея Видмак (Terminal Frost) — аранжировка, запись, сведение, мастеринг. Записано в Ростове-на-Дону и Москве.