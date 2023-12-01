Версия битловской «Now and Then», как если бы её спродюсировал Джефф Линн

Версия битловской «Now and Then», как если бы её спродюсировал Джефф Линн

 

01 декабря 2023 года

Это не просто перепевка, «снятая» один в один, как раз нет. Музыканты были движимы идеей представить песню иначе, и не «ради разнообразия». Объяснение на странице Олега Мартишина, которому принадлежит один из голосов (и не только) в новой версии:

«Как известно, последняя битловская песня „Now and Then“ получилась не совсем битловской — ОЧЕНЬ грустный номер с достаточно минималистичным трекингом и непривычной аранжировкой, ещё и прехорус убрали. И в контексте прощального номера это было вполне логичным решением, нелепо было бы тут городить вокальные „пачки“ и громоздкие формы.

Но душа битломана всё равно требует битловщИны, поэтому мы и записали эту песню, как если бы её спродюсировал Джефф Линн».

Напомним, что именно Джефф Линн работал над забытыми демо-записями Джона Леннона, которые передала в 1997 году Полу, Ринго и Джоржду Йоко Оно. Результатом стали «Real Love» и «Free As a Bird». Также, Линн основатель Electric Light Orchestra и участник супергруппы The Traveling Wilburys. Это если совсем кратко.

А что такое прехорус? По-русски это можно перевести дословно как пред-припев, эдакий мост между куплетом и припевом. Этот фрагмент песни подводит слушателя к кульминации, катарсису — собственно, самому припеву. Достаточно важный элемент песни, без которого не обходится практически ни один хит.

Подробно о том, что же сотворили с песней «Now and Then» авторы этой версии можно прочесть по вышеприведенной ссылке, но вкратце, они сделали вот что:

  • добавили гитарных партий и вокальных контрапунктов (одновременное сочетание двух и более самостоятельных мелодических голосов);
  • оставили тот самый прехорус из демо Леннона;
  • в песне звучит вокал двух человек, в том числе на бэк-вокале в духе «Free as a bird». Такое вокальное разнообразие, по мнению музыкантов, «добавило в песню свой движок»;
  • чуть поменяли аккорды в припеве, после чего он стал несколько «харрисоновским», как это было в старой интернет-версии песни;
  • добавили слайд-гитару;
  • вместо «грустной и безапелляционной точки в конце», закончили песню на мажорном аккорде.

Есть мнение, что из «хорошей печальной песни», они «сделали Electric Light Orchestra». «Так мы так и хотели», — отвечают авторы новой версии «Now and Then», — записывали песню так, как бы она звучала в нашем вкусе«.

Как вам такое прочтение? Поделитесь в комментариях.

Записали свою версию последней битловской песни «Now and Then» Олег Мартишин (Father McKenzie) — вокалы, клавишные, аранжировка и Антон Басов (Старый Приятель) — вокалы, бас, гитары, аранжировка, видео; при помощи Сергея Видмак (Terminal Frost) — аранжировка, запись, сведение, мастеринг. Записано в Ростове-на-Дону и Москве.

#                      

Поделитесь в соцсетях:

Смотрите также:

5 групп Казахстана, привносящих традиционный казахский стиль в современную рок-музыку
5 групп Казахстана, привносящих традиционный казахский стиль в современную рок-музыку

За последние несколько месяцев, по известным причинам, Казахстан стал привлекать россиян, и туда уехали по разным данным от 400 до 830 тысяч человек. Наш портал читают ценители музыки, потому мы решили вас познакомить с современной музыкой Казахстана, чтобы вы были в курсе музыкальной жизни этой страны накануне поездки. По большей части это этно-рок коллективы.

Статьи
Рок-музыканты в классических костюмах: вспомним самых стильных мужчин за полвека
Рок-музыканты в классических костюмах: вспомним самых стильных мужчин за полвека

Рок-звезда не в джинсах и майке с ярким принтом, а в классическом костюме? Запросто! Костюм был одним из основных элементов рок-н-ролла на протяжении десятилетий, от Бадди Холли до Роя Орбисона и Роберта Палмера.

Статьи
Аккорды и текст песни группы Кино «Звезда по имени Солнце»
Аккорды и текст песни группы Кино «Звезда по имени Солнце»

Am, C, Dm, G — эти незамысловатые аккорды песни Звезда по имени Солнце на гитаре известны любому настоящему фанату творчества Виктора Цоя. Написанная в 1989 году легендарным музыкантом и поэтом эта песня стала настоящим хитом в истории советского рока.

Статьи
Статьи
Новости
Умер Александр Градский
Умер Александр Градский

Ушел певец, композитор, мультиинструменталист, поэт, «папа» русского рока. Недавно ему исполнилось 72.

Новости
Новости
Новости

Новости партнеров: