Гитарные аккорды для начинающих. С чего начать и какие песни сыграть

Вы берете в руки гитару, готовите пальцы и медиатор, и задаетесь вопросом: «Что мне играть? С чего начать?». Основы, с которых начинают изучение гитары, это аккорды. Что такое аккорды? Аккорды помогают создать гармонию в музыке. Без них не было бы ритма, а сама музыка не звучала бы так эффектно и органично. На аккордах играют большинство популярных инструментов, за исключением барабанов и баса, поскольку они определяют ритм, темп и добавляют глубины гармонии. Давайте рассмотрим различные гитарные аккорды для начинающих, советы и рекомендации, как их играть и какие песни можно взять для начала обучения. И уже после этого можно учить тексты песен и аккордовые последовательности. По этой ссылке можно найти много русскоязычных популярных песен с текстами и аккордами, а на картинках увидеть постановку пальцев на ладах.

«Три аккорда, я тебе сыграю гордо»

Итак, «три блатных» аккорда, их еще называют «дворовыми» — Am, Dm, E — выучите их. Удивитесь, но на первое время этого вам будет достаточно. Выберите какую-либо вашу любимую песню и отрабатывайте эти аккорды на ней. Не советуем брать быстрые песни, и те, у которых большое разнообразие аккордов. Играть лучше под метроном, его можно найти на YouTube.

Каким боем играть? Для простых песен чаще подойдет шестерка — ↓↓↑↑↓↑ (два вниз, два раза вверх, один вниз и один вверх) или четверку ↓↑↓↑. Бой проще отработать на каком-то одном аккорде, а не бить бесцельно по струнам, пугая соседей.

А теперь С, D, G, A

Затем можно приступить к изучению других основных аккордов: С, D, G, A. Попробуйте сделать переходы между ними так же, как и с предыдущими. Вы можете выбрать два аккорда и играть их по очереди, а затем сменить их. Не стоит пытаться освоить барре (зажим всех струн указательным пальцем и добавление основного аккорда) в первую неделю, иначе вы рискуете потерять интерес к обучению. Дайте своим пальцам время привыкнуть к обычным аккордам. Да, они будут болеть, а подушечки стираться. Но через совсем небольшой промежуток времени, пальцы обретут мозоли, как у настоящего гитариста, и никаких неприятных ощущений не почувствуешь. Использовать ли пластырь? Ни в коем случае! Если совсем больно — делай паузы на 2-3 дня, учи теорию, смотри обучающие видео гитаристов. Тише едешь — дальше будешь!

И, все же, практикуйтесь регулярно. Так вы быстрее наберетесь опыта, пальцы будут формировать мозоли, и с каждым разом боли будут меньше. Вы будете быстрее переходить между аккордами, бои станут проще. Со временем вы сможете перейти к более сложным комбинациям, конкретным мелодиям, другим боям и перебору, освоить барре и другие приемы игры на гитаре.

Это может занять разное количество времени, но чем больше практики, тем стремительнее прогресс. Не забывайте и об отдыхе, чтобы не перегореть от усиленных занятий.

Аккорды для начинающих

Подведем итог: какие аккорды необходимо научиться играть в первую очередь?

Am — Ля минор, самый распространенный, «классика жанра», с него начинает каждый гитарист.

А — Ля мажор. Прост как для запоминания, так и зажатия на грифе, пальцы расположены один за другим.

D — Ре Мажор, один из основных т.н «дворовых».

Dm — Ре Минор, в тройке главных он укоренился прочно.

E — Ми Мажор и Em — Ми Минор, отличаются «на один палец».

C — До Мажор, зная его, наряду с Am и Dm, можно сыграть несколько песен группы Кино, например.

G — Соль Мажор, совсем немного отличается положением пальцев с вышеперечисленными, потому прост для перехода.

Выбор популярных песен с простыми аккордами для начинающих

Теперь, когда мы рассмотрели некоторые основные гитарные аккорды, можно попробовать сыграть песни, в которых их можно использовать.

«Sweet Home Alabama» от Lynyrd Skynyrd : очень популярная песня для новичков, поскольку в ней используются всего три аккорда: C, G и D.

«Bad Moon Rising» Creedence Clearwater Revival, также используются только три аккорда: G, D и A.

«Love Me Do» The Beatles с использованием аккордов G, C и D.

«Eleanor Rigby» The Beatles с использованием аккордов C и различных вариаций Em.

«Island in the Sun» Wheezer, где на протяжении всей песни используются четыре аккорда: Em, Am, D, G.

«Boulevard of Broken Dreams» от Green Day, используются Em, G, D и A.