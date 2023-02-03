Лучшие модели беспроводных наушников по итогам 2022 года

Беспроводные наушники — лучший вариант для занятий спортом, прогулки, работы — мы можем пользоваться ими где угодно, и пусть ничто не мешает нам двигаться. Эта категория имеет свою аббревиатуру — TWS, что означает «true wireless stereo», то есть, «полностью беспроводные стереосистемы».

Эксперты назвали лучшие беспроводные наушники на начало 2023 года

Сегодня мы ознакомимся с рейтингом лучших беспроводных наушников, это 24 пункта, куда вошла продукция самых разных брендов — как давних и известных, вроде Sony, Xiaomi и Samsung, так и тех, чью продукцию вы, возможно, еще не приобретали, как например, Soundcore. Модель этого китайского бренда «Anker Soundcore Liberty 3 Pro», названа идеальным беспроводным устройством, которого все ждали.

Что касается звука, то у всех описанных моделей он утонченный, сбалансированный и наполнен мелкими деталями и нюансами. Однако прежде чем приведем топ TWS-наушников на 2023 год, разберемся, какими параметрами руководствовался автор этого рейтинга Агний Грановский помимо внешнего вида, марки и стоимости. Полный рейтинг тут.

Основные параметры для выбора беспроводных наушников

Способ подключения. Параметр, который определяет подключение наушников к устройствам — смартфону, ноутбуку, телевизору и прочим. Самый удобный способ на сегодня — Bluetooth-соединение, которое обеспечивает стабильную поддержку сигнала в радиусе до 30 метров.

Форма. Беспроводные наушники можно разделить на накладные, вкладыши и затычки, последние можно назвать внутриканальными, поскольку они размешаются внутри ушного канала. Вкладыши подразделяются в свою очередь на те, что крепятся на ушной раковине и EarPods или AirPods, и те и другие разработаны в соответствии с геометрической формой уха. Все эти формы определяют степень изоляции. Вкладыши не порадуют таким качеством звука, как наушники-затычки, силиконовые насадки которых — амбушюры, максимально прилегают к стенкам ушного канала и изолируют от внешних звуков. Важно лишь правильно подобрать размер амбушюр. Кроме того, в отличие от вкладышей, они практически не выпадают. И все же, при долгом прослушивании, наушники-затычки могут создавать дискомфорт и отрицательно сказываться на слухе — не стоит злоупотреблять высокой громкостью.

Шумоподавление. Технология Active Noise Cancellation («активное подавление шума» или ANC) буквально «отрезает» внешние шумы во время прослушивания.

Направленный наружу микрофон улавливает внешние шумы и мгновенно подавляет их. Необходимо быть осторожным, используя такие наушники на улице, где нужно слышать звук приближающегося автомобиля.

Длительность времени автономной работы. Параметр показывает время работы без подзарядки и указан в технических параметрах модели. Зачастую это от 5 до 10 часов прослушивания на среднем уровне громкости. Модели с более продолжительной автономностью будут идеальны для любителей путешествий.

Быстрота зарядки. Это параметр определяет мощность шнура питания, обычно требуется около пары часов, при условии использования оригинального зарядного устройства. Существует технология быстрой зарядки, когда буквально трех минут питания будет достаточно для часа прослушивания музыки.

Влагозащита. Многие модели продолжат работать при попадании брызг и даже при недлительном погружении в воду. Например, водонепроницаемые корпуса с классом защиты IP68 позволят погрузить девайс на глубину до нескольких метров. Вряд ли вы станете нырять на глубину, чтобы слушать музыку, но от внезапного дождя или пролитого сока ваши наушники будут защищены.

Параметры звука. На качество звука динамиков влияют частота, чувствительность и сопротивление. Наше ухо воспринимает звуки частотой от 20 Гц до 20000 Гц, и наушники с таким диапазоном воспроизводимых частот гарантируют богатое и глубокое звучание.

Чувствительность. Хороший показатель — выше 90 дБ, тогда при прослушивании музыки на высокой громкости мы получим меньше искажений и более высокое качество звучания.

Сопротивление наушников, на что и как оно влияет? Чтобы как следует разобраться в этом, нужно будет вспомнить хотя бы школьный курс физики и значение терминов импеданс и выходная мощность. Говоря простыми словами, этот параметр выражает качество звучания и его громкость. Для динамиков наушников хорошим значением будет сопротивление от 16 до 32 Ом.

Главная троица рейтинга беспроводных наушников по итогам 2022 года согласно источнику:

1. Anker Soundcore Liberty 3 Pro

Anker удалось выстоять против гигантских технологических конкурентов, обеспечив более качественный, чем ожидалось, звук и множество функций в своих беспроводных наушниках под брендом Soundcore — и все это при более низкой цене. Liberty 3 Pro — последний пример этого и демонстрация того, как далеко компания продвинулась в разработке аудиопродуктов.

У каждого наушника есть светодиод, который загорается, когда они правильно установлены в футляре, который поддерживает беспроводную зарядку в дополнение к зарядке через USB-C.

2. Anker Soundcore Space A40

В этой модели можно выделить возможности активного шумоподавления (ANC), длительное время автономной работы и качество звука. И все это при впечатляющей цене!

Для этих наушников, как и для вышеописанного лидера рейтинга, функциональные возможности расширит приложение Soundcore (iOS/Android). Там вы увидите уровень заряда батареи для каждого наушника и возможность переключаться между режимами прослушивания. Дополнительно можно управлять настройкой, выбрав предустановку эквалайзера и используя собственный эквалайзер.

3. Samsung Galaxy Buds2 Pro

Отличные параметры шупоподавления и влагозащиты. Автономное время при использовании ANC достигает 5 часов, а без него — до 8 часов на одном заряде и до 29 часов работы с зарядным чехлом.