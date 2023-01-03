Стивен Уилсон и Porcupine Tree

Иногда, когда группа достигает вершины, а затем исчезает на некоторое время, легенда о ней только продолжает расти. Одна из таких легенд на современной арене рок музыки — это британская группа Porcupine Tree. Их творчество можно сравнить с Битлс или Пинк Флойд, а недавнее возвращение этой прогрессив рок группы вызвало огромный резонанс среди поклонников жанра.

Гитарист, вокалист и автор песен Стивен Уилсон — основатель группы Porcupine Tree, рассказывает в своих мемуарах «Limited Edition of One», опубликованных в 2022 году, что по разным причинам стал недоволен группой примерно в 2010 году — как раз тогда, когда они выступали в лондонском Royal Albert Hall. После того, как его сольная работа взяла верх, в 2012 году группа ушла на перерыв, а ее участники занялись другими проектами.

Затем сольная карьера Уилсона расцвела такими альбомами, как «To The Bone» 2017 года и «The Future Bites» 2021 года. Это было в дополнение к релизам ремастеринг версий альбомов таких классических групп, как King Crimson, Roxy Music, Def Leppard, Tears For Fears и Jethro Tull. Все это время большинство участников Porcupine Tree тайно и медленно работали над новым материалом для группы.

Что в конечном итоге воскресило Porcupine Tree? Пандемия заслуживает некоторой похвалы. После отмены туров Уилсон и барабанщик Гэвин Харрисон снова начали работать и джемовать над новыми и архивными песнями, причем Уилсон взял на себя гитару и бас. Клавишник Ричард Барбиери также вернулся в группу. И вот, наконец, воодушевленные своей новой синергией и написанием песен, группа закончила работу над «Closure/Continuation», своим новым альбомом.

Название альбома отражает неуверенное состояние группы: они вернулись, но надолго ли? И хотя альбом мало похож на их работы 2000-х годов в стиле метал, это по-прежнему авантюрная коллекция, богатая превосходной игрой, широкой динамикой и загадочными текстами. И «Closure/Continuation» был хорошо принят в Европе и Америке, попав на первое место в Германии (Offizielle Deutsche Charts) и Нидерландах (Dutch Charts).

Стивен Уилсон, отвечая на вопрос изданию guitarworld о том как может сольная карьера сосуществовать с карьерой Porcupine Tree, сообщил следующее:

«Я думаю, причина, по которой сейчас идеальное время, заключается в том, что моя сольная музыка сильно отклонилась от звучания Porcupine Tree. И за последние 10 лет были моменты, когда это было не так. Альбом 2015 года „Hand. Cannot. Erase.“ был довольно близок в музыкальном плане, я думаю. Некоторые фанаты даже считали, что это мог быть новый альбом Porcupine Tree. Однако в последние годы моя сольная музыка очень далеко ушла от этого».

Многие считают что после выхода последнего альбома группа Поркупайн Три прекратит своё существование как музыкальный проект с тем составом, который мы запомнили сейчас. Но время покажет...