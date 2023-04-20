Виниловые пластинки: триумфальное возвращение

Отраслевая статистика показывает, что, начиная с 2020 года, виниловые пластинки снова занимают лидирующие позиции в продажах — впервые с 1980-х годов. Они значительно опережают физические музыкальные носители и, возможно, в ближайшие годы смогут обойти и цифровые записи, которые прослушивают с гаджетов. Меломаны утверждают, что виниловые пластинки звучат лучше, чем компакт-диски или музыка из интернета, сравнивают их с высокой кухней в противовес фаст-фуду. Но лучше проверить это утверждение самим. Все, что для этого нужно — виниловые пластинки купить в СПб в магазине IAMLP, послушать хотя бы несколько композиций любимого исполнителя и убедиться, что даже хорошо знакомая музыка будет звучать ярче и интереснее, раскрывая новые грани.

Почему виниловые пластинки звучат лучше с точки зрения физики

Все дело в технологии записи. Компакт-диски или композиции в виде файлов формата mp3 — это цифровая запись. С одной стороны, они превосходят винил по стабильности той скорости, с которой идет воспроизведение, а также по показателю соотношения сигнала и шума. Но с другой стороны, для того, чтобы воспроизводить музыку с цифрового носителя, ее сначала как бы разбивают на мелкие элементы (выборки), затем преобразуют сигнал, восстанавливая звуковую волну.

В то время как виниловые пластинки— это аналоговая запись. На каждой пластинке есть канавка, которая нужна для воспроизведения исходной формы звуковой волны. Здесь нет этапа преобразования, форма волны получается более плавной, а звук — более ярким.

Виниловые пластинки: удовольствие для настоящих ценителей

Многие музыканты считают, что цифровые записи уступают винилу. Например, клавишник Rolling Stones в интервью изданию Forbes сказал, что винил всегда выигрывает, потому что он теплее и легче воспринимается.

Но есть еще один аспект. Важную роль играет не только качество звука, но и сам ритуал воспроизведения пластинок. Они дают то, что можно назвать осознанным прослушиванием, когда прослушивание музыки — это цель и удовольствие, а композиция — произведение искусства, а не просто фон, сопровождающий повседневные дела.

Еще один бонус виниловых пластинок — они могут составить отличную коллекцию и ценятся коллекционерами. Некоторые экземпляры могут стоить баснословных денег. А найти интересные пластинки можно в самых необычных местах: на стихийных рынках, у любителей музыки, пожилых людей, сохранивших любимые композиции с молодости.