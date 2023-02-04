Группу Король и Шут сыграли актёры

Вот как выглядят Горшок и Князь в новом сериале

Трейлер представляет сериал «Король и шут». Премьера — 2 марта на «Кинопоиске». В первом сезоне будет восемь эпизодов.

Авторы проекта сделали ставку на начинающих актеров. Горшка сыграет Константин Плотников (на фото), снявшийся в фильме «Союз спасения. Время гнева», а Князя — Влад Коноплёв, его можно увидеть в фильме «Мамы чемпионов».

Константин Плотников рассказал, что готовясь к съёмкам, он месяцами читал книги по истории панк-культуры, погрузился в труды теоретиков анархизма, и, наконец, пересмотрел и переслушал все, что мог, о творчестве КиШ.