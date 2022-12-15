Михаил Козырев спросил зрителей о российских артистах, которые разочаровали

Тема программы Козырев Online на телеканале Дождь звучала так: «Какие артисты разочаровали вас с начала войны?»

Программу Михаила Козырева, основателя Нашего Радио, фестиваля Нашествие и многих других проектов можно смотреть на YouTube-канале ТВ Дождь. В программе от 14 декабря зрители звонили в эфир и делились своими мыслями о тех, кто оправдал их ожидания, и кому можно пожать руку и слушать их песни, и о тех, кто, по сути, предал свои принципы.