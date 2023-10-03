Михаил Козырёв впервые составил хит-парад «Чёртова дюжина», в первую тройку вошли Бутусов, Сукачев и Чайф

Опечатки в названии хит-парада, увы, нет

Тема программы «Козырев Online» на телеканале Дождь была такая «Кто из артистов оправдал, а кто разочаровал своих поклонников». Михаил Козырев говорил с журналистом Андреем Архангельским, музыкальным критиком Борисом Барабановым, продюсером Александром Тобольским и зрителями Дождя.

В финале программы ведущий предложил свой хит-парад, на сей раз не «чартова, а именно «Чёртова Дюжина».

Ниже видео с отметкой на «хит-параде», но рекомендуем посмотреть эфир целиком.