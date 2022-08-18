Она называется «Я боюсь».

Удивительно, но её автор Макс Покровский рассказал, что видео снималось ещё в начале (!) февраля! Далее цитата:

«но в нём, так получилось, отразились боль и ужас, которые многие из нас испытывают прямо сейчас. Честно скажу, готовить эту работу было страшно по нескольким причинам. Во-первых, она очень личная. А, во-вторых, мы и сами не ожидали, что она за эти полгода не только не потеряет свою актуальность, но и зазвучит ещё более невыносимо жутко на фоне всех происходящих событий».