Фестиваль «Чернозем» 2021 переехал под Воронеж. Объявлен лайн-ап
Фестиваль Чернозем 2021 — пожалуй, одно из самых ожидаемых событий среди ценителей рок-музыки. Фестиваль «Чернозём» каждый год собирает тысячи любителей рока с разных уголков страны и всего мира.
Фестиваль давно стал одним из важнейших музыкальных событий в культурной жизни страны. На сцене «Чернозёма» ежегодно можно встретить как самых популярных музыкальных музыкантов, так и начинающих исполнителей и артистов. И всех зрителей и гостей объединяет лишь одно — любовь к року.
Итак, а теперь подробнее о том, где и когда пройдет музыкальное мероприятие в этом году. Даты и место проведения «Чернозема-2021» определены.
Фестиваль «Чернозем» 2021 состоится 13, 14, 15 августа в Воронежской области. Место — Открытая летняя площадка «Чернозём-Парк», которая находится за Сити-парком «Град». Адрес: Воронежская область Рамонский район, пос. Солнечный, ул. Парковая, 3
Кстати, фестиваль «Чернозем» теперь проходит в Воронеже. В прежние годы музыкальное рок-событие проводилось в Тамбове.
«Чернозем» 2021 — Афиша. Кто будет выступать
13 августа
Главная сцена:
- Нуки
- Горшенев
- Сергей Бобунец
Хедлайнеры:
- Кипелов
- Алиса
Малая сцена:
- Дисциплина Безбольной Биты
- Электрофорез
- Дайте танк
- Громыка
- кис-кис
14 августа
Главная сцена
- Бригадный подряд
- Эпидемия
- Ундервуд
- СерьГа
Хедлайнеры:
- Вячеслав Бутусов
- ДДТ
Малая сцена
- Комсомольск
- Буерак
- Мукка
- Биртман
- Гречка
15 августа
Главная сцена
- Чёрный вторник
- Операция Пластилин
- Anacondaz
Хедлайнеры:
- Симфоническое Кино
- БИ-2
Малая сцена
- Волга-Волга
- Последние танки в Париже
- Аффинаж