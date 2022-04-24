 Фестиваль «Чернозем» 2021 переехал под Воронеж. Объявлен лайн-ап
Фестиваль «Чернозем» 2021 переехал под Воронеж. Объявлен лайн-ап

Фестиваль «Чернозем» 2021 переехал под Воронеж. Объявлен лайн-ап

Андрей Городецкий  


Фестиваль Чернозем 2021 — пожалуй, одно из самых ожидаемых событий среди ценителей рок-музыки. Фестиваль «Чернозём» каждый год собирает тысячи любителей рока с разных уголков страны и всего мира.

Фестиваль давно стал одним из важнейших музыкальных событий в культурной жизни страны. На сцене «Чернозёма» ежегодно можно встретить как самых популярных музыкальных музыкантов, так и начинающих исполнителей и артистов. И всех зрителей и гостей объединяет лишь одно — любовь к року.

Итак, а теперь подробнее о том, где и когда пройдет музыкальное мероприятие в этом году. Даты и место проведения «Чернозема-2021» определены.

Фестиваль «Чернозем» 2021 состоится 13, 14, 15 августа в Воронежской области. Место — Открытая летняя площадка «Чернозём-Парк», которая находится за Сити-парком «Град». Адрес: Воронежская область Рамонский район, пос. Солнечный, ул. Парковая, 3

Кстати, фестиваль «Чернозем» теперь проходит в Воронеже. В прежние годы музыкальное рок-событие проводилось в Тамбове.

«Чернозем» 2021 — Афиша. Кто будет выступать

13 августа

Главная сцена:

  • Нуки
  • Горшенев
  • Сергей Бобунец

Хедлайнеры:

  • Кипелов
  • Алиса

Малая сцена:

  • Дисциплина Безбольной Биты
  • Электрофорез
  • Дайте танк
  • Громыка
  • кис-кис

14 августа

Главная сцена

  • Бригадный подряд
  • Эпидемия
  • Ундервуд
  • СерьГа

Хедлайнеры:

  • Вячеслав Бутусов
  • ДДТ

Малая сцена

  • Комсомольск
  • Буерак
  • Мукка
  • Биртман
  • Гречка

15 августа

Главная сцена

  • Чёрный вторник
  • Операция Пластилин
  • Anacondaz

Хедлайнеры:

  • Симфоническое Кино
  • БИ-2

Малая сцена

  • Волга-Волга
  • Последние танки в Париже
  • Аффинаж