Фестиваль «Чернозем» 2021 переехал под Воронеж. Объявлен лайн-ап

Фестиваль Чернозем 2021 — пожалуй, одно из самых ожидаемых событий среди ценителей рок-музыки. Фестиваль «Чернозём» каждый год собирает тысячи любителей рока с разных уголков страны и всего мира.

Фестиваль давно стал одним из важнейших музыкальных событий в культурной жизни страны. На сцене «Чернозёма» ежегодно можно встретить как самых популярных музыкальных музыкантов, так и начинающих исполнителей и артистов. И всех зрителей и гостей объединяет лишь одно — любовь к року.

Итак, а теперь подробнее о том, где и когда пройдет музыкальное мероприятие в этом году. Даты и место проведения «Чернозема-2021» определены.

Фестиваль «Чернозем» 2021 состоится 13, 14, 15 августа в Воронежской области. Место — Открытая летняя площадка «Чернозём-Парк», которая находится за Сити-парком «Град». Адрес: Воронежская область Рамонский район, пос. Солнечный, ул. Парковая, 3

Кстати, фестиваль «Чернозем» теперь проходит в Воронеже. В прежние годы музыкальное рок-событие проводилось в Тамбове.

«Чернозем» 2021 — Афиша. Кто будет выступать

13 августа

Главная сцена:

Нуки

Горшенев

Сергей Бобунец

Хедлайнеры:

Кипелов

Алиса

Малая сцена:

Дисциплина Безбольной Биты

Электрофорез

Дайте танк

Громыка

кис-кис

14 августа

Главная сцена

Бригадный подряд

Эпидемия

Ундервуд

СерьГа

Хедлайнеры:

Вячеслав Бутусов

ДДТ

Малая сцена

Комсомольск

Буерак

Мукка

Биртман

Гречка

15 августа

Главная сцена

Чёрный вторник

Операция Пластилин

Anacondaz

Хедлайнеры:

Симфоническое Кино

БИ-2

Малая сцена