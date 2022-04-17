Рок-календарь на 13 января
13 января 1997 года
Дата образования группы Маша и Медведи
13 января 1971 года
Родился Ли Эгнью (Lee Agnew) — барабанщик Nazareth
Сын одного из основателей группы — басиста Пита Эгнью (Pete Agnew).
30 апреля 1999 года неожиданно скончался барабанщик группы Nazareth Даррелл Свит. После нескольких встреч группа решает, что Даррелл не хотел бы, чтобы они распались. Как дань уважения Дарреллу, группа выбрала Ли Эгнью, старшего сына Пита, на место ударника Nazareth. Таким образом с августа 1999 года Ли Эгнью. является барабанщиком группы.