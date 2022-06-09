Рок-календарь на 17 июня

17 июня 2000 года

В Тушино прошел перый рок-фестиваль «Крылья»

Фестиваль «Крылья» проходил с 2000 по 2007 годы при финансировании компании Эфес — производителя пива «Старый Мельник».

В фестивале участвовали известные рок-группы: Машина времени, Алиса, Чайф, Агата Кристи. В разное время участниками фестиваля были и иностранные исполнители: Игги Поп, Bloodhound Gang, Athena и Soulfly.

В 2003 году на фестивале, возле касс случился страшный терракт — погибли 20 человек.

17 июня 1995 года

Концерт Рода Стюарта (Rod Stewart) на стадионе Уэмбли в Лондоне посетило 90000 зрителей, что стало рекордом

17 июня 1984 года

Песня «The Reflex» группы Duran Duran стала первым хитом британцев, достигшим № 1 в США

17 июня 1980 года

Led Zeppelin начали трёхнедельное европейское турне, которое оказалось последним

После смерти Джона Бонэма в сентябре того же года коллектив прекратил своё существование.

17 июня 1968 года

Родился Максим Покровский лидер группы «Ногу свело»