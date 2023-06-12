Как расслабиться при помощи музыки и видео — да, для этого создаются специальные фильмы

Как расслабиться при помощи музыки и видео — да, для этого создаются специальные фильмы

 

12 июня 2023 года

Помнится, давным-давно, в новогоднюю ночь с 2002 на 2003 год телеканал НТВ решил соригинальничать, и вместо песен-плясок опостылевших эстрадников предложил свою версию «голубого огонька», дав передаче соответствующее название — «Другая ночь». И что это было? На экране горел костер, и звучала релаксирующая музыка. Это было действительно уникально, хотя, согласно исследованиям, передача и не собрала большой аудитории — ведь «любит наш народ всякое...». Но ценители такого видео всегда были и есть, и может быть, теперь и ты, наш читатель, откроешь для себя такой вариант расслабления — под специальные музыкальные видеоролики. Есть такое определение как «музыка для души». Наверное, это именно она.

Особенно эффектно смотреть такие релакс-фильмы сегодня, когда вместо ящика на тумбочке, как это было в ту «Другую Ночь» НТВ двадцать лет назад, у многих из нас на стенке висит большой экран.

Создатели таких релаксационных видео хорошо постарались. Как пример — видео горящих свечей и шоу огня. Да, созерцание горения огня очень успокаивает, с этим зрелищем может соревноваться только вид другой стихии — льющейся воды. Визуальный ряд сопровождает скрипичная музыка в сопровождении пианино, саксофона флейты, гитары и других инструментов.

Авторы релакс-видео использовали самые разные свечи — обычные и декоративные, разных размеров и цветов. Некоторые были изготовлены специально для съемок, их разместили в красивые канделябры. Поработали и над спецэффектами — при помощи пара и дыма. В кадре появляются цветы, ракушки и прочие дары природы. Для особенно романтически настроенных особ фильм снабжен текстовой историей.

Наверное, лучше один раз увидеть — по ссылке https://travel.ru-geld.de/relax/music-video/evening-by-candlelight-and-violin.html можно ознакомиться с описанием релакс-видео и перейти на него на YouTube. Продолжительностью таких сюжетов от часа и более. Потому, жми play и наслаждайся.

Прекрасный фон для медитации и релаксации, снятия стресса или отхода ко сну. И, конечно же, для романтической встречи влюбленных. Даже свечи покупать не надо — только включи этот ролик и выключи свет...

Поставь закладку на сайт, чтобы не пришлось искать в нужный момент.

Если ты еще не погрузился в просмотр видео с музыкой для расслабления, отдыха и релаксации, а все еще читаешь этот текст, порекомендуем райское видео с пейзажами моря и гор и музыкальным сопровождением саксофона: https://travel.ru-geld.de/relax/music-video/evening-by-sea-and-saxophone.html.

Кто не расслабляется, тот всех напрягает! Хорошего эффективного отдыха!

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