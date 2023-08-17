Что такое трансакустические гитары и чем они отличаются от акустических?

Что такое трансакустические гитары и чем они отличаются от акустических?

Роман Сысоев  

17 августа 2023 года

Трансакустические гитары — это сейчас отдельная мода и отдельный вид гитар. Как все это начиналось, кто создал первую трансакустическую гитару?

История переносит нас примерно в 2015 год, когда в Америке уже все устали от обычных акустических и классических гитар и компании-инноваторы задумались о чем-то большем. Они хотели совместить «два мира» — акустические инструменты и современные цифровые технологии. Компания Tonewood создала специальный преамп, назовем его так, который крепился на задней деке у гитары и вы получали эффекты.

Использовался резонанс деки, который проецировал эффекты. Там был Reverb, Delay и прочее. Именно эта компания запустила процесс трансакустических гитар. Сами того не зная, они начали создавать что-то совершенно новое.

После того, как мы получили эти преампы Tonewood, компания Yamaha, увидев перспективу, выпустила первую в мире официальную трансакустическую гитару. Да, это не начали делать какие-то китайские производители по типу Lava Me, первыми гитарами трансакустики были инструменты компании Yamaha. Каталог такого вида инструментов с характеристиками и фото, а также купить гитару, можно на сайте магазина музыкальных инструментов.

Это классическая гитара со специальным звукоснимателем. В названии таких моделей есть сокращение TA — то есть, trance acoustic. Такие гитары начали поступать в Россию с 2018 года, но забавно, что даже когда они появились на полках, многие гитарные эксперты не знали что этот звукосниматель может воспроизводить эффекты. Многие воспринимали эту гитару как просто классный инструмент с подключением. Потому что визуально звукосниматель трансакустических гитар Yamaha выглядел просто как преамп с эффектами Reverb и Chorus. «Круто, ну и что тут нового, у нас такие уже есть».

Да, это обычная на вид гитара, но когда вы нажимаете кнопку звукоснимателя — вот тогда гитара начинает выдавать вам магию, она звучит, как будто вы ее подключили — вы получаете гитару с эффектами.

Но вернёмся к истории. В 2018 году на NAMM Show трансакустика Yamaha получила награду как лучшая гитара года. Признания удостоилась YAMAHA FSC-TA Red — красная трансакустическая фолк-гитара.

yamaha-fs-ta-transacoustic-ruby-red_1024

Гитары Yamaha трансакустики запустили машину всех трансакустических гитар. После того, как многие производители увидели, что можно делать гитары с эффектами, они начали эту технологию заимствовать, копировать и усовершенствовать. Были выпущены отдельно и сами преампы — трансакустические звукосниматели. То есть, вы можете превратить любую гитару в трансакустику.

Трансакустические гитары перестали быть только двумя-тремя моделями в каталоге, они стали отдельной подкатегорией.

Если вам наскучила обычная акустическая гитара, вы берете трансакустическую, нажимаете на кнопку — и получаете палитру эффектов. Их можно назвать гитарами с маленькой магией, волшебными гитарами.

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