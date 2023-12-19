Как делать авторские отчисления за использование музыки в РАО и ВОИС

Предприятия общественного питания, торговые площадки и представители других сфер бизнеса, связанных с обслуживанием клиентов офлайн, регулярно используют фоновую музыку для оформления бизнес-пространств. Но не все знают, как делать это легально и избежать штрафы от ВОИС и РАО за нарушение авторских и смежных прав на музыку.

Что такое фонограмма и почему нельзя включать музыку без авторских прав?

Одной из форм выражения музыкального произведения считается фонограмма, она включает в себя текст, музыку и звуки и является объектом авторских и смежных прав.



Из пп.8 п.2 ст.1317 Гражданского Кодекса РФ следует, что любое воспроизведение звуковых записей посредством технических средств в пространствах доступных для свободного посещения считается «публичным исполнением записи». Подробнее со всеми нюансами можно ознакомиться в вышеуказанной статье ГК РФ. Следовательно, нельзя просто включить радио или плейлист из любимого музыкального приложения — все это будет нелегальной музыкой.

Как легально использовать музыку?

Проигрывать музыку легально в коммерческих целях, в том числе и для музыкального оформления бизнес пространств, без официального разрешения правообладателей, возможно с выплатой вознаграждений за каждое публичное воспроизведение. Но как же это сделать?

РАО и ВОИС — в чем разница, кому платить?

Для защиты интересов российских правообладателей на территории нашей страны существуют специальные организации — Российское Авторское Общество, сокращенно — РАО и Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности — ВОИС.

РАО работает с авторскими правами (защита прав композиторов и поэтов, написавших произведение), а ВОИС представляет интересы еще и производителей фонограмм, певцов, музыкантов, продюсерские центры и всевозможные лейблы. Соответственно в РАО — авторские отчисления, а в ВОИС за смежные права, таким образом получается, что за разные виды прав платить нужно в обе организации.

За ними законодательно закреплены права от имени правообладателя или от своего имени осуществлять проверки торговых точек и общественных заведений, а также предъявлять требования в суде. Функционирование данных организаций прописано в ст. 1242 ГК РФ.

РАО и ВОИС обладают государственной аккредитацией, однако это не запрещает создавать похожие организации, сотрудничать с правообладателями напрямую и заниматься коллективным управлением смежных прав им принадлежащим. За ВОИС закреплено эксклюзивное право представлять правообладателей в суде без заключения с ними договоров.

Включать в общественных местах музыку без официальных договор с РАО и ВОИС допустимо, только заключив прямые договора с правообладателями, их официальными представителями или специальными компаниями-посредниками.

Штрафы за использование музыки без прав

Существует несколько видов ответственности за нелегальное использование композиций. Так в Кодексе об Административных правонарушениях РФ предусмотрено наложение административного штрафа за нарушение авторских и смежных прав на музыкальные композиции. Например, для юридических лиц, он составит 30-40 тыс рублей с изъятием носителей и оборудования, на котором осуществлялось воспроизведение.

В Гражданском Кодексе РФ предусмотрена компенсация правообладателю нарушенных прав в размере от 10 тыс руб до 5 млн руб. и определяется на усмотрение суда.

Важно отметить, что одно и тоже лицо может быть привлечено одновременно, к административной, гражданской и уголовной ответственности за нарушение интеллектуальных прав.

Как избежать нарушений? Как правильно составить договор и делать отчисления в РАО?

Чтобы использовать музыку без нарушения авторских и смежных прав можно:

заключить договор напрямую с правообладателями, но это будет весьма трудозатратно, и не каждый доступен для подобного сотрудничества;

заключить договора с РАО и ВОИС, самостоятельно отслеживать воспроизведенные треки, формировать отчеты и на их основании перечислять вознаграждения;

заключить договор с компанией-посредником, которая возьмет на себя обязательства по формированию отчетов и перечислению вознаграждений.

Для подписания договора с аккредитованными государством организациями, предприниматель может напрямую обратиться в их представительства. Сотрудник определит размер ежемесячных отчислений в РАО и ВОИС за использование музыки и составит официальный договор. Размер оплаты рассчитывается в индивидуальном порядке, поскольку напрямую зависит от площади, назначения, количества посадочных мест в помещении и других факторов. Ознакомиться со ставками, скачать пример договора и найти адрес, ближайшего отделения можно на официальных сайтах РАО и ВОИС.

Договор с компанией посредником

Заключение договоров с РАО и ВОИС на воспроизведение музыки не всегда самый легкий путь, ведь придется самостоятельно отслеживать треки и формировать отчеты. Поэтому бывает легче и выгоднее заключить договор с частной компанией-посредником. Одна из самых известных и технологичных — FONMIX. Сервис берет на себя и отслеживание транслируемых треков и составление отчетности, также предоставляет специально подобранные для каждого вида бизнеса плейлисты, на данный момент их уж более 500, а музыкальная библиотека составляет более 15 млн разножанровых композиций как популярных исполнителей, так и малоизвестных талантливых музыкантов.