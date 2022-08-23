Смешайте такие элементы декора как плакаты в стиле рок-н-ролл и настенные рисунки, с яркими тканями, и ваше рокерское логово будет готово.Написать эту статью меня надоумило фото интерьера в Hard Rock Café тайского курорта Паттайя.

Ну да, неплохая комнатка, но если убрать гитару, то от «рок-н-ролльного дизайна» ничего не останется, это будет вид номера любой гостиницы. Я принялся гуглить рок-интерьеры в дизайне, и всемирная паутина открыла много идей. Действительно, почему бы не оформить свою квартиру или хотя бы одну из комнат в «роковом» стиле? Какой может быть квартира того, кто действительно любит рок, если человеку хочется, чтобы его жилище отличалось от стандартных флэтов со скучными банальными интерьерами? Как сделать квартиру по-настоящему «рокерской», какие есть и идеи для рок-интерьера?

Символы рок-музыки в интерьере квартиры: гитары, постеры и винил

Что можно использовать прежде всего? Hичто так не говорит «здесь живет рок-н-ролл», как подвесные гитары. Вы можете реализовать этот дизайн/тему, не покупая дорогие инструменты, на которых никогда не будете играть. А можно и вовсе обойтись заказом печати на холсте.



Это называется модульный декор

Подобно тому, как театр начинается с вешалки, ваша нестандартная квартира может начинаться с тематичного придверного коврика с каким-либо привлекающим внимание рисунком, дабы поднять настроение вашим гостям еще до того, как будут распахнуты двери и они ахнут. Можно обратиться к тем, кто делает коврики с логотипом на заказ, они напечатают любое изображение. Как вариант, пусть это будет даже не картинка, а текст с цитатой из песни (навскидку, цоевской «закрой за мной дверь, я ухожу»).



Коврик придверный панковский, изображает панк-мопса. Заказать подобный можно, например, на https://придверныйковрик.рф/

Смешайте такие элементы декора как плакаты в стиле рок-н-ролл и настенные рисунки, с яркими тканями, и ваше рокерское логово будет готово.

Хотите, чтоб было «дорого-богато»? Пожалуйста!

Глядя на этот интерьер, вы чувствуете, будто находитесь за кулисами рок-концерта, верно? Краска и текстурные элементы оживили это пространство. Кирпичная стена задает дух старины.

Мохнатый ковер, лампа из хромированной стали и пуфик с мягкой обивкой создают уникальный и непринужденный рок-образ. Чтобы эта комната не казалась тёмной (в плохом смысле), в этом интерьере создатели добавили точечные светильники вдоль стены, чтобы заодно подчеркнуть и текстуру кирпича.

У вас скопилась коллекция постеров или винила? Будучи обрамленными в массивные металлические рамки, как видите, они прекрасно дополнят рок-интерьер.

Да и сам винил, как таковой, из того, что не жалко, создаст рок-атмосферу, если его разместить на стене.

Интерьер в стиле панк, гранж или... жёлтой субмарины

Много фото с интерьерами выкладывают в сеть пользователи Pinterest, надо забить поисковый запрос как в заголовке выше.

В свои двадцать я бы мечтал о комнате в стиле панк-рок, но когда тебе за сорок, ценишь вот такой минимализм из серии «для тех, кто в материале». Узнаете, какая группа и её альбом воплощены в дизайне этой комнаты?