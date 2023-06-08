Рок-музыканты в классических костюмах: вспомним самых стильных мужчин за полвека

Рок-звезда не в джинсах и майке с ярким принтом, а в классическом костюме? Запросто! Костюм был одним из основных элементов рок-н-ролла на протяжении десятилетий, от Бадди Холли до Роя Орбисона и Роберта Палмера.

Материал подготовлен при содействии магазина Provokator, где можно найти стильные мужские костюмы.

Каким мы помним Чака Берри, именно его можно назвать основоположником рок-н-ролла. Сценический образ Чака — гитара Gibson, «утиная походка» и при этом — пиджак, брюки туфли.

Этот лук, как говорят сейчас, рок-н-ролл унаследовал у джаза. Единообразие и строгость внешнего вида участников джаз-бенда, считалось, что помогает зрителю концентрироваться на исполнении музыки, а не на образе. Что касается Чака Берри, то его, в прошлом деревенского паренька, костюм перевоплощал в интеллигента, которого стали величать не меньше, чем «поэтом рок-н-ролла».

Звания уже «короля рок-н-ролла» удостоился еще один парень в костюме — именно такой «прикид» был у Элвиса Пресли на заре его карьеры. Он мог быть черным, белым или красным. Крой подчеркивал широкие плечи и был подсмотрен тоже у блюзменов, (конечно же чернокожих). Позднее Элвис сбросил пиджак и стал надевать кожаные комбинезоны, но изначально он приковал к себе внимание именно классическим пиджаком. Хотя, в его ношение Пресли внес сюда свою лепту — порой король рок-н-ролла приподнимал ворот рубашки, чтобы тот торчал из-под пиджака. И этот визуальный драматизм буквально гипнотизировал поклонниц.

Да, пора про Битлз. Великолепная четверка обязательно попадает в список стильных музыкантов играющих на гитарах в классическом костюме! The Beatles экспериментировали с несколькими различными музыкальными стилями и их гардеробы менялись вместе с этим.

Квартет начал свою карьеру с одинаковых приталенных костюмов, к которым были добавлены и одинаковые прически — каре. Это был шик! Идея пошить их битлам пришла в голову менеджеру группы Брайану Эпстайну. Он уверял, что интеллигентные образы станут шансом группы выбраться, наконец, из пабов и кабаре к широкой публике. Пол Маккартни рассказывал, что когда они стали появляться в этой «униформе», то каждый из них наконец смог почувствовать себя единой командой, а не отдельным музыкантом с приятелями на одной сцене, как было поначалу.

Костюмы, но уже в милитари-стиле появились позднее на обложке The Beatles «Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band». В них музыканты выходили и на больших выступлениях.

Роберт Палмер стал звездой MTV 1980-х годов, но задолго до этого, с конца 40-х по нулевые он носил костюм так же естественно, как и любая кинозвезда 1930-х. Посмотрите на обложку его альбома «Pressure Drop» 1975 года.

Многие из читателей помнят Палмера по песне «Khow By Now» из 90-х, в клипе к которой тот разгуливает в черном костюме на белую рубашку в поле подсолнухов:

Джонни Кэш, как не вспомнить! К нему прилипла характеристика «Человека в черном». У американского певца было пристрастие к строгим костюмам и даже один из его хитов так и называется: «Man in Black».

Стильный Пит Доэрти, выступая с его группой Babyshambles, всегда выглядел великолепно в своей неизменной шляпе и строгом черном костюме, который музыкант оживил цветными подтяжками.

Классический костюм — это прекрасный образец покроя. Его можно носить каждый день или надевать по торжественным случаям. Он всегда будет к месту, и мода на него не пройдет. Есть еще двубортные. Вам на средний или на большой рост?