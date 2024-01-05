Топ-7 YouTube каналов для изучения английского

Визуальное восприятие информации — один из лучших приемов эффективного обучения. Чтение литературы на языке авторов, прослушивание программ и подкастов на языке носителя безусловно правильный путь к успеху. Но иногда хочется впитывать что-то новое с легкой и приятной подачей.

Видеохостинг YouTube одна из популярнейших площадок мира. Здесь люди всегда находят что-то интересное и развлекательное для себя.

Но что, если этот сервис поможет нам изучать английский? — Легко!

Но только нужно понимать, что в огромной массе производителей контента можно легко потеряться и даже обмануть себя. Поэтому, мы подобрали для вас ТОП-7 каналов на YouTube, которые точно будут полезными.

Один из лучших каналов на YouTube для тех, кто хочет изучить современный живой английский язык. На канал Оксаны уже подписаны полтора миллиона пользователей.

Больше чем за 11 лет было опубликовано более 250 видеороликов. И в каждом из них вы найдете для себя много чего полезного, вне зависимости от вашего уровня. Хороший звук, приятная картинка и доступное изложение сложных и актуальных тем. Каждый новый полезный ролик подписчики ждут с нетерпением.

BBC

Здесь вы найдете много информации от носителей английского языка в самых разных форматах. BBC смогли заполнить канал более чем 3 тысячами роликов, у которых среднее количество просмотров не столь высокое. Если правильно отфильтровывать не нужное, то можно отыскать и что-то для себя.

TedTalks

Многие пытаются изучать английский при помощи видеороликов от платформы конференций TED. Это и правда не плохой способ усовершенствовать свои знания.

Каждый день здесь можно прослушать новую лекцию на самую различную тематику. Новые спикеры помогут создать атмосферу живого монолога от случайного носителя.

Такой метод хорошо влияет на восприятие. Но будет ли Вам интересно слушать случайных спикеров, дело индивидуальное.

AngloLink

Большой англоязычный канал на YouTube с полезными уроками. Ведущая канала девушка, которая в простой и доступной форме пытается подать вам новую информацию. Но если даже сравнивать с первым каналом нашего обзора, то AngloLink значительно проигрывает в подаче и качестве роликов. У них хорошее наполнение, но не каждому будет интересно.

Английский как по нотам

Посредством музыки, фильмов и своеобразного юмора, нам стараются объяснить все азы. Для ознакомления, внимание их контенту уделить можно. Но если вас устроит уровень и подача, то желательно купить курс обучения.

Learn English with Alex

У Алекса больше миллиона подписчиков и почти 300 полезных видео за 10 лет ведения канала. Он привлекает своим английским темпераментом и обаянием, которое отслеживается в каждом ролике. Хорошая подача материала, интересные темы и приятный голос. Возможно он сможет привлечь ваше внимание.

EnglishAnyone

Еще один не маленький канал от носителя. Подача доступная для тех, кто хочет усовершенствовать свой уровень и заговорить бегло.

Но качество роликов и звука посредственная. Для более глубокого изучения авторы всегда ссылаются на платный премиум-контент.

Изучайте английский с тем, кто вам ближе.

Всегда трудно сделать однозначный выбор и найти лучший вариант. Но несмотря на изобилие видео-контента на YouTube достаточно много каналов вам не подойдут. Сложно одновременно быть эффективными и универсальными. Но всегда можно найти исключение.