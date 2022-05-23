Сколько времени нужно, чтобы научиться вокалу и игре на гитаре. Практические советы

Кто из меломанов не мечтает уметь играть на гитаре и петь, однако большинство из нас боится браться за обучение. На это понадобится затратить уйму времени — думаем мы. Но научиться играть и петь может каждый, ну или почти каждый, и овладеть основами можно достаточно быстро!

Сколько времени нужно, чтобы научиться играть на гитаре?

Неудивительно, что это самый распространенный вопрос, который слышат те, кто предлагает обучение игре на гитаре. Ответить на него однозначно — непросто. Те, кто задает этот вопрос явно подразумевают тот прекрасный день, когда они смогут играть свои любимые песни, джемовать с друзьями, писать собственную музыку и записываться в студии.

К сожалению, требуется некоторое время и усилия, чтобы дойти до того момента, когда вы сможете делать подобные вещи. Но даже играть простые аккорды может быть достаточно весело и увлекательно, кроме того, вы уже сможете сыграть и спеть друзьям несколько простых песен.

Давайте же дадим реальный ответ на вопрос, сколько времени нужно, чтобы научиться играть на гитаре, а возможно еще и петь. Сколько времени вам потребуется, чтобы научиться тому, что именно вы хотите сыграть и спеть. И как можно сократить время, необходимое для обучения, и посмотрим на некоторые примеры из реальной жизни.

Краткий ответ:

Обучение игре на гитаре и вокалу может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Сколько времени это займет у вас, зависит от того, что вы хотите научиться играть и петь и как часто вы практикуетесь, а также от качества ваших занятий. И ниже мы расшифруем, что это значит.

Если вы задумываетесь обратиться к профи по вопросам обучения гитаре, или брать уроки вокала в Москве, вы можете лично прийти в школу вокала и поговорить об этом, для этого обычно предлагают бесплатный урок. Но если вы пока не готовы к подобным шагам, или в вашем населенном пункте нет таких школ, продолжайте читать эту публикацию, и она поможет понять, действительно ли вы затратите слишком много времени на обучение, или же это напрасные опасения.

«Вы никогда не перестанете учиться!» — известный ответ на все вопросы, но этот ответ не очень-то полезен, не так ли?

Умение играть на гитаре означает разные вещи для разных людей. Если вы хотите иметь возможность играть только несколько аккордов, чтобы аккомпанировать своему пению, то этой цели можно достичь за короткий период времени даже при обучении игре на гитаре с нуля.

С другой стороны, если вы хотите играть сложные соло и ритмические партии, то для достижения этой цели вам нужно изучить и освоить множество различных техник и навыков. Очевидно, что это займет намного больше времени, чем просто игра на нескольких аккордах.

Поэтому, прежде чем мы рассмотрим конкретные примеры, подумайте, какова ваша цель в обучении игре. Что для вас значит игра на гитаре?

Практика «Качество против количества»

Насколько быстро вы освоите игру на гитаре, зависит от ваших привычек. Если вы хотите научиться играть на гитаре как можно скорее, выработайте привычку заниматься этим прежде всего регулярно.

Хороший учитель игры на гитаре всегда подтвердит эти слова: если ученик не практикуется в перерывах между уроками, такому ученику потребуется гораздо больше времени, чтобы чему-то научиться. С другой стороны, если вы постоянно и эффективно практикуете, вы достигнете своих целей на удивление быстро.

Давайте посмотрим, что такое «качество практики» и «количество практики», чтобы увидеть, что действительно имеет значение.

Количество занятий (время, потраченное на занятия)

Известно, что чем больше практики, тем лучше. Но этой формулы недостаточно, ведь человек, который занимается всего лишь 10 минут в день, добивается неизмеримо большего успеха, чем тот, кто занимается 0 минут в день.

Означает ли это, что если вы хотите научиться играть на гитаре быстро, вы должны заниматься по 3+ часа в день? Вот и нет, потому что больше практики не всегда лучше.

После того, как вы закончите тренировку на гитаре, ваша память о том, что вы только что разучили, начнет, словно бы исчезать, как показано в таблице ниже:

Синяя линия показывает, что ваша память постепенно ослабевает после тренировки. Это случается со всеми, и поэтому изучение чего-то нового в том числе и игры на гитаре, поначалу может вызывать такое разочарование.

Независимо от того, проводите ли вы 10-минутную тренировку или 3-часовую тренировку, вы все равно постепенно забудете о том, что только что сделали.

Что если вместо одной трехчасовой тренировки вы разделите ее на пять коротких тренировок в течение дня? Вот что происходит:

Разбивая длинную тренировочную сессию на небольшие сессии с регулярными перерывами, обратите внимание, что синяя линия не успевает опуститься очень низко.

После небольшого перерыва вы можете быстро продолжить с того места, на котором остановились на предыдущем занятии и легко вспомните на следующем занятии, что вы практиковали.

Вывод таков: короткие и регулярные занятия гораздо важнее, чем длительные занятия. Важно не общее время, которое вы тратите на практику, а то, как вы распределяете это время.

Ежедневная практика (даже в течение короткого времени) намного лучше, чем долгая тренировка раз в неделю. Это касается как обучения игры на музыкальных инструментах, так и вокальной практики.

Устраивать большую тренировку раз в неделю — это все равно, что зубрить перед экзаменами — это плохо не работает.

Практика качества

Теперь, когда вы понимаете, как количество занятий (время, потраченное на занятия) влияет на ваш прогресс, давайте посмотрим на качество занятий.

Представьте, что кто-то лениво наигрывает во время просмотра фильма. К концу фильма он доволен собой, потому что считает, что занимался на гитаре целых два часа.

Что бы вы сказали о качестве этой практики?

Очевидно, что ленивое бренчание аккордов «под киношку» не является качественной практикой. Почти вся эта «практика» была пустой тратой времени и никак не улучшила навыки человека.

Что делает практику качественной?

Простой ответ: фокус на задаче.

Если вы можете полностью сосредоточиться на том, что пытаетесь делать на гитаре, это качественная практика.

Нейробиологи обнаружили, что сосредоточенность играет огромную роль в обучении новым навыкам. Чем больше вы сосредотачиваетесь, тем больше вы будете помнить, и тем быстрее будете прогрессировать.

Неважно, как долго вы тренируетесь, если вы не сосредоточены на 100% на том, что делаете.

Если вы сможете устранить любые потенциальные отвлекающие факторы и по-настоящему сосредоточиться во время практики, вы будете поражены тем, насколько быстрее вы будете развиваться.

Теперь попробуем ответить на вопрос, поставленный в начале публикации: сколько времени нужно, чтобы научится играть и петь?

Ключевые моменты для практики, от которых зависит и время, за которое вы научитесь игре или пению, таковы:

Короткие и регулярные занятия лучше, чем длительные занятия;

Практика каждый день (даже в течение короткого времени) гораздо эффективнее, чем практика один или два раза в неделю;

Качество вашей практики зависит от того, сколько внимания вы уделяете;

Если вы не сосредотачиваетесь на 100% на том, что играете, это неэффективная практика.

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Публикация создана при поддержке школы по обучению вокалу, игре на гитаре и фортепиано «Прима» (https://primaschool.ru/)