Английский язык для работы
Ритм современной жизни часто не оставляет нам ни одной свободной минуты. Но что делать, если хочется найти время на изучение английского языка, который сегодня просто необходим каждому грамотному человеку?
Видео-курс «Деловой Английский за 5 Недель»: https://www.bistroenglish.com/biznes-anglijskij-za-5-nedel/
Мотивация у всех разная: кому-то английский нужен для учебы, кому-то для бизнес-общения, а кто-то просто мечтает расширить свой кругозор и повысить уровень интеллекта. В любом случае, английский для работы можно выучить легко и достаточно быстро, если:
Подобрать правильный видеокурс
Что это значит? Прежде всего, видеокурс должен соответствовать вашим запросам, например, отвечать задачам специальности или области работы. В остальных случаях можно выбрать универсальные онлайн курсы, которые подходят под любые условия.
Читать литературу и периодические издания на английском языке
Многим это кажется невозможным, но к тем, кто приступает к делу, очень быстро приходит понимание, что все намного проще. Знакомая терминология, общеизвестные слова и выражения становятся основой будущего беглого чтения, а недостающие знания можно восполнить с помощью словарей.
Брать уроки по бизнес-этикету
Такие уроки помогут освоить тонкости деловой этики и не позволят попасть в нелепое положение в рамках общения или при переписке.
Учиться вместе с коллегами
Корпоративные курсы помогут не только освоить новый язык, но и укрепить отношения между сотрудниками. Достаточно 15 минут в день, чтобы уже спустя пару месяцев ваш английский язык вышел на новый уровень.
Работать над произношением
Например, выступая на встречах с англоговорящими спикерами. Разумеется, для этого нужно обладать определенным уровнем знаний, но тот, кто этого хочет, обязательно сможет добиться.
Курсы английского
Найти 15 −20 минут на самоучитель английского языка, который чаще имеет аудио-формат. Например, аудио-уроки от онлайн-школы Оксаны Долинка BistroEnglish.com, которые включают не только подкасты на разные темы, но и аудио-словари, позволяющие значительно пополнить собственный словарный запас.
Изучать английский на работе — просто. Попробуйте и у вас все обязательно получится.
Ну и не забывайте, главный ключ к успеху — это регулярность. Уделяйте время английскому каждый день хотя бы на 15 минут, и результат не заставит себя ждать.