Умер участник группы Depeche Mode Энди Флетчер. Ему было всего лишь 60

Умер участник группы Depeche Mode Энди Флетчер. Ему было всего лишь 60

 

27 мая 2022 года

От нас ушел Эндрю Флетчер, клавишник и один из основателей британской группы Depeche Mode. О смерте сообщил официальный твиттер группы. О причине в твите не сказано.

В заявлении говорится: «Мы потрясены и полны огромной печали в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и коллеги по группе Andy ‘Fletch’ Fletcher. У Флетча было настоящее золотое сердце, и он всегда был рядом, когда требовалась поддержка, оживленная беседа, хороший смех или холодная пинта пива. Наши сердца с его семьей, и мы просим вас помнить о них и уважать их частную жизнь в это трудное время».

Основанная в Базилдоне в Англии в конце 1970-х годов, группа 17 раз попадала в десятку лучших альбомов Великобритании и добилась успеха в международных чартах с такими песнями как Enjoy The Silence, Personal Jesus, Just Can’t Get Enough и множеством других.

R.I.P Энди

Фото: Филип Зингер/EPA. Энди Флетчер выступает в Лейпциге, Германия, 2017 год.

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