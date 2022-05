Умер участник группы Depeche Mode Энди Флетчер. Ему было всего лишь 60

От нас ушел Эндрю Флетчер, клавишник и один из основателей британской группы Depeche Mode. О смерте сообщил официальный твиттер группы. О причине в твите не сказано.

В заявлении говорится: «Мы потрясены и полны огромной печали в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и коллеги по группе Andy ‘Fletch’ Fletcher. У Флетча было настоящее золотое сердце, и он всегда был рядом, когда требовалась поддержка, оживленная беседа, хороший смех или холодная пинта пива. Наши сердца с его семьей, и мы просим вас помнить о них и уважать их частную жизнь в это трудное время».

Основанная в Базилдоне в Англии в конце 1970-х годов, группа 17 раз попадала в десятку лучших альбомов Великобритании и добилась успеха в международных чартах с такими песнями как Enjoy The Silence, Personal Jesus, Just Can’t Get Enough и множеством других.

R.I.P Энди

Фото: Филип Зингер/EPA. Энди Флетчер выступает в Лейпциге, Германия, 2017 год.