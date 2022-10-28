Американский певец, автор песен и пианист Джерри Ли Льюис умер в возрасте 87 лет

Американский певец, автор песен и пианист Джерри Ли Льюис умер в возрасте 87 лет

 

28 октября 2022 года

Джерри Ли Льюис, энергичный рокабилли-исполнитель, чье мощное фортепиано в стиле буги-вуги и блюзовый вокал с элементами кантри помогли определить звучание рок-н-ролла в таких хитах, как «Whole Lotta Shakin’ Goin’ On» и «Great Balls of Fire», чей зажигательный стиль исполнения выражал сущность рок-бунта, умер в пятницу в своем доме в округе Де-Сото, штат Миссисипи, в возрасте 87 лет.

На сцене он выступал в состоянии, близком к исступлению. Дикая энергия горела внутри него, он стучал по клавиатуре, как одержимый.

R.I.P

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